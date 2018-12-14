دو تعلن عن توفير الشريحة المدمجة على هواتف iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير ميزة الشريحة المدمجة eSIM على أجهزة iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR التي يمكن للعملاء الحصول عليها من دو. وبهذا الإعلان، بات بإمكان المستخدمين تفعيل باقة خلوية إضافية، مما يجعل من السهل عليهم استخدام رقمين مختلفين أو باقتين منفصلتين للصوت والبيانات على جهاز واحد.

كما يمكن لعملاء الدفع المسبق والآجل الحاليين من دو تفعيل ميزة الشريحة المدمجة بدون تكلفة إضافية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018 من خلال زيارة أحد متاجر أو مراكز دو.