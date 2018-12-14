تكنولوجيا: “123456” تتصدر قائمة أسوأ باسوورد في 2018 للعام الخامس على التوالي.. وترامب في القائمة

أعلنت شركة “سبلاش داتا” قائمتها لأسوأ كلمات المرور (باسوورد) لعام 2018، بعد تحليلها لأكثر من 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها على الإنترنت.

ولم تشهد قائمة 2018 لأسوأ كلمات المرور تغييرا جذريا بالمقارنة مع قوائم الأعوام الماضية، وأظهرت القائمة الخطأ المتكرر لأغلبية المستخدمين حول العالم ممن يصرون على الاعتماد على كلمات مرور بسيطة يسهل تخمينها، مما يضع أجهزتهم وحساباتهم في دائرة الخطر.

ومن أبرز كلمات المرور الجديدة التي ظهرت في قائمة 2018 الاسم الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دونالد Donald، حيث احتل المرتبة 23 بين أسوأ كلمات المرور، يسبقه ويليه كلمتا مرور جديدتين تماما على القائمة أيضا، هما (aa123456) و(password1).

ومن الملحوظ في القائمة تصدر كلمة المرور (123456) لها للعام الخامس على التوالي، مما يعطيها لقب أشهر كلمة مرور في العالم إلى جانب كونها الأسوأ، ثم يليها في الترتيب (password) و(123456789) و(12345678) و(12345) و(111111) ثم (1234567) ثم (sunshine) و(qwerty) و(iloveyou).