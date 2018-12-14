كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| خاتم ذكي بـ200 دولار.. يساعدك على ممارسة الرياضة

يقدر الخبراء أن سوق أجهزة اللياقة التي يمكن ارتداؤها سيصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2020، تمثل 250 مليون وحدة تشكل حصة أبل منها 17%.

وتتجه هذه الأجهزة لأن تكون أصغر وأخف، إذ تطلق الشركات المعنية موجة جديدة من الخواتم الذكية ذات التقنية العالية في متناول أصبعك.

إضافةً إلى معدل دقات القلب وعدد الخطوات وكمية السعرات الحرارية، فإن ساعات النوم هي نقطة محورية لجميع هذه الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء، بحسب موقع العربية.نت.