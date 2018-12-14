كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ماذا تفعل روبوتات المريخ بصحراء المغرب؟ تستضيف صحراء المغرب اختبار تقنيات جديدة لروبوتات من أجل تهيئتها للقيام بمهام فضائية مستقبلا. المشروع يشرف عليه المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريمن، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي. كيف تجري هذه الاختبارات؟ التفاصيل في الفيديو التالي لصحيفة دويتش فيليه الألمانية:

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| ماذا تفعل روبوتات المريخ بصحراء المغرب؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سنيار وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سنيار ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .