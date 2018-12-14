كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هل تغنينا التكنولوجيا الرقمية عن الأطباء؟ صنعت شركة بترفلاي الناشئة ماسحا محمولا للموجات فوق الصوتية. يمكن للجهاز إجراء مسح بالأشعة فوق الصوتية لجسم الإنسان، وفحص الأوعية الدموية وكذلك العضلات والعظام، بحسب موقع بي بي سي.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| هل تغنينا التكنولوجيا الرقمية عن الأطباء؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سنيار وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سنيار ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .