سامسونج تطور الرقاقات من أجل سيارات Tesla الذاتية القيادة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - السيارات الذاتية القيادة هي واحدة من التكنولوجيات التي تحظى بإهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فنحن نشهد العديد من الشركات التقنية الكبرى تدخل إلى هذا السوق إلى جانب الشركات المتخصصة فعلاً في صناعة السيارات. ومن بين الشركات التقنية الكبرى التي قررت الدخول إلى سوق السيارات الذاتية القيادة نذكر Google و Baidu و Apple، على سبيل المثال لا الحصر، ولكن الآن صدر تقرير جديد من كوريا الجنوبية يفيد بأن شركة سامسونج تخطط بدورها الدخول إلى هذا السوق كذلك.

التقرير الصادر من وكالة الأنباء Korea Herald يستشهد بمصادر لم يتم الكشف عن أسمائها تقول بأن شركة سامسونج تعمل على تطوير رقاقات من أجل السيارات الذاتية القيادة، وأنها تعمل بالفعل مع شركة Tesla على هذه التكنولوجيا. ويقول نفس التقرير كذلك بأن شركة سامسونج تقوم بتوظيف مهندسي البرمجيات المتخصصين في تقنيات القيادة الذاتية ليكونوا جزءًا من قسم جديد في الشركة الكورية الجنوبية.

ومع ذلك، يشير التقرير أنه فيما يتعلق بشركة سامسونج، فإن موقفها الرسمي هو الإنكار، فهي أنكرت العديد من الشائعات حول خططها لإنشاء قسم جديد متخصص في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية أو المكونات المستخدمة في هذا النوع من السيارات، مثل الرقاقات التي تم ذكرها في وقت سابق. ومع ذلك، إذا كان هذا التقرير دقيقًا، فمن المتوقع أن تبدأ شركة سامسونج في العام 2019 بالإنتاج الضخم لهذه الرقاقات لإستخدامها في سيارات Tesla Model 3.

ومثلما قلنا، كانت شركة سامسونج تنكر على نحو مستمر الشائعات، ولكن في الوقت نفسه نظرًا لأن منافسي سامسونج، بما في ذلك شركة LG تستكشف هذا الجزء من السوق، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة سامسونج الدخول إلى هذا السوق أيضًا في نهاية المطاف.