شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتائج امتحانات الثانوية وعازف الدى جى أفتيشى أكثر الكلمات بحثا على جوجل برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت نتائج امتحانات التخرج من الثانوية العامة ونتائج التقويم الوطنى، وهو امتحان طلاب الصف الثامن، كلمات البحث على محرك (جوجل) بين الرومانيين هذا العام .

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أنه تلى ذلك "الجمعة السوداء" ثم كأس العالم لكرة القدم ولاعبة التنس سيمونا هاليب، ثم جاءت كلمات مثل نزهة وعازف "الدى جي" أفتيشى، واندريه جورجى، وهو شخصية تليفزيونية شهيرة ومقدم برامج وقد توفيا هذا العام، ثم برامج موسيقية ومن تليفزيون الواقع وبرنامج للطبخ وأحدث أنواع الهواتف الذكية وبرامج الأنظمة الصحية.