علامة تجارية جديدة تلمح إلى أن شركة Huawei مهتمة بدخول قطاع التلفزيونات الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن أن تكون شركة Huawei تفكر في دخول سوق التلفزيونات الذكية إذا كان الطلب الجديد الذي تقدمت به الشركة للحصول على علامة تجارية جديدة مؤشرًا على ذلك. في الواقع، لقد تقدمت شركة Huawei مؤخرًا بطلب للحصول على العلامة التجارية ” Huawei AI Windows “. ويذكر وصف العلامة التجارية أنه يمكن إستخدام هذا الإسم في أجهزة التلفزيون الذكية وشاشات LCD. وجدير بالذكر أن التقارير السابقة أشارت إلى أن هناك إحتمال أن تقوم شركة Huawei بإطلاق تلفاز ذكي جديد تحت علامتها التجارية الفرعية Honor.

تقترح هذه العلامة التجارية أن التلفاز الذكي الجديد سيطلق تحت العلامة التجارية لشركة Huawei نفسها حتى لو كانت تخطط الشركة في النهاية لإطلاق تلفاز ذكي آخر تحت العلامة التجارية Honor أيضًا. لقد تم فعلاً إطلاق تلفاز ذكي تحت إسم Honor A55 4K Smart TV مع شاشة مصنوعة من قبل شركة LG في العام 2014.

لا يوجد الكثير مما يجب القيام به الآن بخلاف حفظ العلامة التجارية هذه. لا يذكر التقرير المكان حيث تقدمت فيه شركة Huawei بطلب الحصول على هذه العلامة التجارية ومدة صلاحيتها. عادة ما تقوم الشركات بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع التي لا تنوي إستخدامها على أرض الواقع، فهي تقوم من خلال ذلك بحماية نفسها في حالة تغير الخطط.

لن يكون إطلاق Huawei لتلفاز ذكي فائق الوضوح مثيرًا للإستغراب، فهناك بالفعل العديد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية التي قررت إطلاق سلسلتها الخاصة من التلفزيونات الذكية، والمنافسة المحلية Xiaomi هي واحدة من تلك الشركات. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Huawei ستقوم بذلك فعلا أم لا.