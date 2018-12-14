شاشات بتكنولوجيا جديدة ستجعل هواتف iPhone القادمة في العام 2019 أنحف وأخف وزنًا

فاطمة أيت طالب - دبي - هواتف iPhone من شركة آبل نحيفة بالفعل، ولكن بناءً على ما نعرفه عن الشركة، فهي تحب أن تجعل منتجاتها نحيفة وخفيفة قدر الإمكان. الآن، من غير المتوقع أن تقوم شركة آبل بتغيير تصميم هواتف iPhone القادمة في العام المقبل، ولكنها قد تصبح أكثر نحافة، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews.

هذا على ما يبدو بسبب الإستخدام المحتمل لتقنية العرض الجديدة من سامسونج. في الوقت الراهن، تعمل الشاشات من خلال وضع اللوحة الحساسة للمس فوق شاشة LCD أو OLED. ومع ذلك، قامت شركة سامسونج بتطوير تقنية خاصة بها تدعى Y-OCTA، وهي التقنية التي تسمح بدمج اللوحة الحساسة للمس مع الشاشة، وبالتالي القضاء على تلك الطبقة الإضافية.

يدعي التقرير الصادر من كوريا الجنوبية أن شركتي آبل وسامسونج قد وقّعتا على إتفاقية تسمح بجلب هذه التكنولوجيا الجديدة إلى هواتف iPhone القادمة في العام 2019. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك بأن هذه التكنولوجيا ستكون أرخص بنسبة 30% من التكنولوجيا الحالية، على الرغم من أننا لا نعتقد بأن شركة آبل ستخفض أسعار هواتفها الذكية نتيجة لذلك.

ومع ذلك، فمن غير الواضح إلى أي مدى سيكون iPhone نحيفًا بعد إزالة هذه الطبقة الإضافية، لذلك لا يزال يتعين علينا الإنتظار حتى النصف الثاني من العام المقبل لمعرفة كيف سيكون تأثير ذلك على السمك والوزن الكلي لـ iPhone. ومع ذلك، هذا يعني أن شركة سامسونج ستواصل تزويد شركة آبل بشاشات OLED في المستقبل المنظور.