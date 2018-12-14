تسريب أسعار سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في المملكة المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الأشياء حول الهاتف Galaxy S10 في الأونة الأخيرة، ولكن إحدى المعلومات التي كانت تنقصنا طيلة هذه الفترة هي الأسعار الرسمية لهذا الهاتف، ولكن يبدو أن هذا تغير الآن، فقد حصلنا اليوم على أسعار طرازات Galaxy S10 الثلاثة، على الأقل في المملكة المتحدة.

ووفقا لتسريب جديد وردنا اليوم، فيبدو أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيكون أرخص بنحو 70£ بالمقارنة مع الهاتف Galaxy S9 الذي تم إصداره في العام الماضي مقابل 740£. هذا يعني أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيكلف 670£، في حين سيكلف الهاتف Galaxy S10 نحو 800£، والهاتف +Galaxy S10 نحو 900£، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار هنا أننا نتحدث عن النسخ التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية من هذه الهواتف الذكية الثلاثة. وفي حالة إذا كنتم تبحثون عن المزيد من التفاصيل حول الأسعار، بإمكانكم إلقاء نظرة على الجدول المفصل أدناه :

من ناحية أخرى، تردد كذلك الآن في هذا التقرير الجديد أن الهاتف Galaxy S10 سيضم تقنية Powershare، وهي التقنية التي تسمح للهاتف بشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا بشرط أن تكون تلك الأجهزة تدعم إمكانية الشحن لاسلكيًا، تمامًا مثل الهاتف Huawei Mate 20 Pro.

خذ بعين الإعتبار أن النسخة المزودة بـ 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية من الهاتف +Galaxy S10 قد تكون هي النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G والتي تضم كذلك أربع كاميرات في الخلف وكاميرتين في الأمام، فضلا عن شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش. هذه النسخة من الهاتف +Galaxy S10 قد تصل في وقت لاحق، وعلى الأرجح في الربع الثاني من العام المقبل أو في وقت لاحق.

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