شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يمنع مستخدمى الأيفون من تحميل "الاستيكرز".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوفر ملصقات "ستيكرز" واتس آب لمستخدمى iOS وAndroid منذ أكثر من شهر، ورغم ذلك إلا أنها تواجه مشكلة على هواتف أيفون، فعلى عكس خدمات المراسلة المنافسة التى توفر تحميل الملصقات من داخل التطبيقات الخاصة بها، يضطر مستخدمو واتس آب إلى تنزيل تطبيقات منفصلة تمامًا للحصول على الاستيكرز.

ومن أجل جعل هذه العملية أكثر سهولة، ضم واتس آب رابطًا إلى متجر تطبيقات أبل، والذى من شأنه مساعدة المستخدمين على تحميل الملصقات التى قد تثير اهتمامهم، إلا أن التطبيق قرر تعطيل هذا الرابط مؤخرًا.

وأكد واتس آب أنه حال عدم حذف الرابط، فسيصبح تطبيق App Store ممتلئًا بمئات التطبيقات الخاصة بالاستيكرز، ومع ذلك فقد أوضحت أبل نفسها بالفعل أن رابط واتس آب لا يثير إعجابها، لذا يبدو أن واتس آب اتخذت القرار قبل تعطيل الرابط من قبل أبل.