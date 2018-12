شكرا لقرائتكم خبر عن كوالكوم تتهم أبل بتجاهل قرار المحكمة بحظر بيع هواتفها القديمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت محكمة فوتشو الشعبية الصينية يوم الاثنين الماضى حكما لصالح شركة كوالكوم، يتضمن فرض الحظر على استيراد وبيع هواتف أيفون القديمة فى البلاد، ورغم ذلك تتهم كوالكوم أبل بتجاهل الحظر، والاستمرار فى بيع أجهزتها فى الصين، وكدليل على ذلك، عرضت الشركة على المحكمة شريط فيديو يتضمن هواتف أيفون يتم عرضها وبيعها.

ووفقا لموقع CNBC الأمريكى، وفى القضية التى أدت إلى حظر الاستيراد والمبيعات فى الصين، حكمت المحكمة أن أبل انتهكت زوج من براءات اختراع برمجيات كوالكوم، وتتعلق إحدى براءات الاختراع بالبرمجيات المستخدمة لتغيير حجم الصور وضبطها على الهاتف الذكى؛ بينما تتعامل براءات الاختراع الأخرى مع البرمجيات المستخدمة لمساعدة مستخدمى الهاتف على إغلاق تطبيقات على هواتفهم.

ويشمل الحظر iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X، وتدعى شركة أبل أن أمر المحكمة يشير إلى هذه النماذج، ولكن فقط إذا تم بيعها مع إصدار قديم من iOS يحتوى على برمجيات كوالكوم، بينما لا توافق كوالكوم، وتقول إن هذا الحكم يؤثر على بيع كل الأيفون تقريبا.

جدير بالذكر أن هناك تاريخ طويل من القضايا والمشاكل بين الشركتين، إذ تصر كوالكوم أن شركة أبل مدينة لها بمبلغ 7 مليارات دولار، كما تتهمها بسرقة أسراراً تتعلق بشرائح المودم الخاصة بها وتقديمها لمنافستها إنتل، وردا على ذلك، قررت أبل التوقف عن استخدام تقنيات كوالكوم، واستخدام رقاقة مودم إنتل حصرا فى هواتف أيفون.

وبالعودة إلى عام 2017، قالت شركة أبل إنها تدفع لشركة كوالكوم خمسة أضعاف رسوم الترخيص أكثر من جميع الشركات الأخرى التى تدفع هذه الرسوم مجتمعة، ومع ذلك يعتقد ستيف مولينكوف الرئيس التنفيذى لشركة كوالكوم أن الشركتين ستتوصلان إلى حل بحلول نهاية هذا العام.