شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصمم ميزة جديدة لغلق جميع نوافذ "كروم" بضغطة زر واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة جوجل لميزة جديدة لمتصفحها " كروم" على الهواتف الذكية المعتمدة على نظام تشغيل " اندرويد" وهى إضافة زر جديد لغلق جميع النوافذ المفتوحة فى وقت واحد.

ووفقا لموقع timesofindia الهندى، غالبًا ما يحدث أن يفتح المستخدم الروابط وعناوين URL من أى موقع وينسى إغلاقها، وينتج عن ذلك العديد من علامات التبويب المفتوحة التى تستهلك ذاكرة الوصول العشوائى للهاتف الذكى، ويصبح من الصعب إغلاق كل تبويب على حدة، لذا ستكون الميزة الجديدة مفيدة للمستخدمين.

وعلى الرغم من أن الميزة ليست جديدة بشكل كبير، إلا أن الجديد هو إضافة اختصار لتلك المهمة الشاقة، ومن المحتمل أن يكون الزرالجديد عبارة عن رمز يمكن أن يشبه القمامة.