شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة لمنع التطبيقات من تتبع موقعك واستهدافك بالإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العديد من الخبراء من مدى سهولة التعرف على الأشخاص وتحديد موقعهم من خلال بيانات يتم تجميعها باستمرار تقريبًا بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية.

على الرغم من أن المعلومات المقدمة من التطبيقات لا تحدد دائمًا المستخدم، إلا أن تتبع الموقع غالبًا ما يكون دقيقًا جدًا بحيث يمكن استخدامه لتحديد الشخص، إذ يمكنه معرفة ما إذا كان فى المنزل وأين يذهب خلال اليوم.

وأوضحت مجلة التايمز أن العديد من التطبيقات تبيع هذه المعلومات للمساعدة فى استهداف الإعلانات ولأغراض أخرى، فى السنوات الأخيرة، سهّل كل من أبل و جوجل تحديد التطبيقات التى يمكنها الوصول إلى معلوماتك، وإيقاف إمكانية عرض هذه التطبيقات على موقعك.

ونصح موقع سى إن بى سى المستخدمين بوقف "خدمات الموقع" نهائيًا وعدم استخدامها سوى عند الحاجة، وإذا كنت ترغب فى استخدامها لبعض التطبيقات، فعليك بضبط إعدادات الموقع ولكن لكل تطبيق على حده فاضغط على كل تطبيق واختر "أبدًا" أو "أثناء الإستخدام"، وتأكد من تعيين تلك الخطوة فى التطبيقات التى لا تحتاج إلى موقعك مثل الألعاب.

وأشار الموقع ذاته إلى أن تتبع موقعك يكون فقط أثناء استخدامك للتطبيقات، وأضاف أن هناك الكثير من التطبيقات التى تحتاج إلى معرفة أين تكون عند استخدامها، مثل خرائط جوجل، ولكن ليس هناك حاجة لهم لمعرفة أين أنا حتى عندما يتم إغلاق التطبيق و الحل هو تغيير الأذونات والإعدادات إلى "أثناء استخدام".