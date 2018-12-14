شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التكنولوجيا.. اعتذار رئيس تويتر وميزة جديدة من فيس بوك لتذكر المتوفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على مدار اليوم طرأت العديد من القضايا على قطاع التكنولوجيا، وجذبت أنظار الكثير من الصحف حول العالم، لما لها من أهمية وصدى سيستمر طيلة الأيام المقبلة، ويمكن للحصاد التالى مساعدتك على معرفة كل الأخبار التى شغلت العالم اليوم

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