شبح حظر هواتف آيفون يطارد آبل من جديد

قالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC يوم أمس الأربعاء إنها سوف تراجع الحكم الذي يفيد بأن حظر استيراد بعض هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة لم يكن في المصلحة العامة، حتى لو أقدمت شركة آبل على انتهاك براءة الاختراع العائدة ملكيتها لشركة كوالكوم، حيث تخوض آبل وكوالكوم في نزاع قانوني واسع النطاق اتهمت فيه آبل شركة كوالكوم بممارسات ترخيص براءات اختراع غير عادلة، بينما اتهمت كوالكوم بدورها آبل بخرق براءات الاختراع.

وبدأت كوالكوم دعوى قضائية لدى لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC ضد شركة آبل في شهر يوليو/تموز 2017، بدعوى أن هواتف آيفون التي تحتوي على رقاقات إنتل قد انتهكت ست براءات اختراع تتعلق بالتكنولوجيا التي تساعد الهواتف الذكية على تعزيز أدائها دون استنزاف البطارية، ولم تدعي شركة كوالكوم أن رقاقات إنتل تنتهك براءاتها، لكن طريقة تضمينها في هواتف آيفون من قبل آبل قد قامت بذلك.

وأسقطت لاحقًا ثلاث براءات اختراع من القضية، وحكم قاضي القانون الإداري توماس بيندر Thomas Pender، وهو عضو متقاعد الآن في محكمة لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC التي تنظر في قضايا انتهاك براءات الاختراع، في شهر سبتمبر/أيلول أن آبل قد انتهكت إحدى براءات الاختراع المتعلقة بطريقة إدارة الطاقة، لكنه قام بتبرئتها من تهمة التعدي على براءات الاختراع الأخرى.

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وأوصى القاضي بأن لا تمنح لجنة التجارة الدولية الأمريكية شركة كوالكوم ما تسعى إليه ضد الشركة المصنعة لهواتف آيفون، قائلاً إن ذلك ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وقالت اللجنة يوم أمس الأربعاء إنها سوف تراجع ما إذا كانت براءة الاختراع قد انتهكت بالفعل، وما إذا كان من الصواب عدم منح كوالكوم ما تسعى إليه، وأضاف بيانها إن قرار القاضي توماس بيندر بشأن البراءة من تهمة التعدي على براءات الاختراع الأخرى لن يتم مراجعته.

وأشار البيان إلى أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية سوف تنظر أيضًا إلى المدة الزمنية التي تحتاجها شركة آبل لتصميم وبناء شيء مشابه لتقنية كوالكوم لإدارة الطاقة الحاصلة على براءة الاختراع، بحيث تنتهي مسألة اتنتهاك براءة الاختراع، وما هي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي من جراء حظر المبيعات، وما إذا كان سوف يتم فرض حظر محدود على الواردات يتعلق بالنماذج المتأثرة.

وقال دون روزنبرغ Don Rosenberg، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم والمستشار العام، في بيان صدر بعد الإعلان: “إننا مسرورون لأن اللجنة ستراجع توصية قاضي القانون الإداري بأن لا يكون هناك أي علاج من قبل لجنة التجارة الدولية بعد اكتشاف الانتهاك”، فيما رفضت شركة آبل التعليق على الإعلان، وقالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إنه من المقرر صدور الحكم النهائي قبل 19 فبراير/شباط 2019.