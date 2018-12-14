آبل تعتزم بناء مقر جديد بمليار دولار في الولايات المتحدة استجابة لضغوط ترامب

أعلنت شركة آبل اليوم الخميس أنها ستستثمر مليار دولار لبناء مقرٍ ثانٍ في شمال أوستن بولاية تكساس الأمريكية، و 10 مليارات دولار أخرى لمراكز بيانات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في مسعى منها لخلق 20 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب وعد من شركة آبل في شهر كانون الثاني/يناير الماضي باستثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة، كما يأتي في وقت تواجه الشركات التي لديها عمليات تصنيع رئيسية خارج أمريكا ضغوطًا سياسية لزيادة الاستثمارات في الداخل.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم على هواتف آيفون وغيرها من منتجات آبل المستوردة من الصين، حيث تصنع الشركة الأمريكية منتجاتها كغيرها من الشركات العالمية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأوضحت آبل أن المقر الجديد الذي تبلغ مساحته 133 فدانًا في أوستن، والذي يضم بالفعل ثاني أكبر عدد من موظفي شركة آبل خارج مقرها الرئيسي بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، سيكون على بعد نحو كيلومتر واحد من مرافق شركة آبل الحالية. وسوف يضم في البداية 5,000 موظف جديد، مع إمكانية التوسع إلى 15,000 موظف.

وأضافت الشركة أنها سوف تقوم بإنشاء مواقع في مدن سياتل، وسان دييغو، وكولفر سيتي بكاليفورنيا، في حين ستوسع عملياتها في بيتسبرغ ونيويورك وبولدر بولاية كولورادو خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقالت آبل إنها أضافت 6,000 وظيفة إلى قوتها العاملة في الولايات المتحدة هذا العام وتخطط لتوظيف أكثر من 1,000 موظف في كل من سياتل وسان دييغو وكولفر سيتي. وأضافت الشركة أن الوظائف في مركز أوستن الجديد ستشمل وظائف الهندسة والأبحاث والتطوير والتمويل والمبيعات.

يُشار إلى أن إعلان آبل يأتي بعد أن أنهت منافستها أمازون الشهر الماضي عملية بحث دامت لأشهر عن مقر جديد، لتختار العواصم المالية والسياسية الأمريكية للمكاتب الجديدة الضخمة، مع خطط لخلق الآلاف من فرص العمل.