آبل تطور شريحة مودم لتوسيع جهودها في مجال الرقاقات

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير أحد المكونات العتادية الأكثر تعقيدًا وتكلفة في أجهزتها المتمثلة بشريحة مودم خلوي خاصة بها من أجل توسيع جهودها في مجال الرقاقات ومنافسة كوالكوم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع The Information، والذي يوضح أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تتطلع بشكل نشيط إلى تطوير شريحة مودم، وذلك بعد استخدام أجهزة مودم كوالكوم وإنتل في أجهزة آيفون لسنوات، وتعززت هذه الشائعات عبر نشر آبل مؤخرًا لفرص عمل في سان دييغو وكوبرتينو تطلب من خلالها مهندسي نظم مودم خلوي.

كما قامت آبل بنشر العديد من الفرص الوظيفية المتعلقة بالعتاد والبرامج الثابتة خلال الشهرين الماضيين ضمن برلين وسان دييجو وبكين، مما يؤكد على أنها تعمل على تطوير عتاد مادي فعلي للشبكات، حيث تعمل رقاقة المودم على ربط هواتف آيفون بشبكات شركات الاتصالات اللاسلكية، وقال محللون إنه بسبب تعقيد الشريحة، فقد تستغرق آبل مدة ثلاث سنوات لشحن أجهزة آيفون المتضمنة لهذه الرقاقة.

وكانت شركة آبل جادة في بناء المزيد من المكونات اللاسلكية للأجهزة الخاصة بها، وذلك بعد أن قامت سابقًا بتوفير رقاقات واي فاي وبلوتوث خاصة بها ضمن أحدث ساعاتها الذكية Apple Watch وسماعاتها اللاسلكية AirPods، حيث تتطلع الشركة إلى التخلي عن شريكها طويل الأمد إنتل لصالح حل تستخدمة ضمن منتجاتها خاص بها من تصميمها وتطويرها.

وتعرضت العلاقة طويلة الأمد بين آبل وكوالكوم لنكسة كبيرة بسبب مجموعة من الدعاوى القضائية، ولذلك، فقد اختارت آبل استخدام أجهزة مودم من إنتل في جميع هواتفها الثلاث التي تم إصدارها في عام 2018، وكانت التقارير قد أفادت بأن آبل تستكشف إمكانية إطلاق هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس 5G في عام 2020، إلا أن تقريرًا صادرًا في شهر يوليو أشار إلى أن أجهزة مودم إنتل أبطأ بشكل ملحوظ من أجهزة مودم كوالكوم.

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وتكمن المشكلة بالنسبة لآبل في أنها قادرة على اختيار أجهزة مودم إنتل بدلًا من كوالكوم، لكن الأرقام توضح أن أجهزة مودم إنتل لم تكن تواكب الأداء بالمقارنة مع أجهزة مودم كوالكوم، حيث وجد تحليل حديث لاختبارات السرعة أن معالج Snapdragon 845 من كوالكوم يقدم سرعات أفضل بشكل كبير من الهواتف المزودة بأجهزة مودم إنتل.

ولم تكن الفروق في السرعات صغيرة، حيث أن النتائج التي تم الاعتراف بها، والتي تم جمعها من قبل Ookla بواسطة كوالكوم، شهدت سرعات تنزيل أسرع بنسبة 40 في المئة وتحميل أسرع بنسبة 20 في المئة بالنسبة لأجهزة مودم كوالكوم بالمقارنة مع أجهزة مودم إنتل.

وتمتلك آبل سجلًا حافلًا فيما يتعلق بتطوير الرقاقات، حيث طورت معالجات سلسلة A المستخدمة في أجهزة آيفون منذ عام 2007، والتي وصلت الآن إلى معالج A12 المستخدم في الجيل الحالي من أجهزة آيفون، ويقال أيضًا أن الشركة تعمل على تطوير نظام على شريحة SoC خاصة بها معتمدة على أنوية ARM لاستخدامها في أجهزة ماكنتوش في عام 2020.

وتشير المعلومات إلى أن شركة آبل لا تزال في المراحل الأولى من تطوير هذه الشريحة، لذا من غير المتوقع رؤية هذا المودم ضمن هواتف آيفون في أي وقت قريب، ويعد من المنطقي أن تحرر شركة كوبرتينو نفسها من اعتمادها على موردي الرقاقات، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة وجهة نظر إنتل وكوالكوم، وهما من أكبر مزودي أجهزة المودم في العالم، عندما تقوم آبل بإنشاء واستخدام أجهزة المودم الخاصة بها في هواتف آيفون.