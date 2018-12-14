أوبرا تطلق محفظة للعملات الرقمية ضمن متصفحها على أندرويد

أعلنت شركة أوبرا اليوم الخميس خلال حدث خاص لـ “سلسلة الكتل” Blockchain أُقيم بالعاصمة البريطانية لندن عن إطلاق محفظة للعملات الرقمية ضمن تطبيقها لتصفح الويب على نظام التشغيل أندرويد.

وقالت الشركة النرويجية إن محفظة العملات الرقمية سوف تدعم في بادئ الأمر عملة “إيثريوم” Ethereum، على أن تُدعم العملات الرقمية الأخرى في وقت لاحق.

وأضافت أوبرا، التي أعلنت أنها تختبر هذه الميزة في شهر تموز/يوليو الماضي، أن المحفظة سوف تسمح لمالكي العملات الرقمية بالوصول إلى الرموز المشفرة الخاصة بهم، فضلًا عن إمكانية شراء عملة إيثريوم ثم تخزينها.

وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أن التطبيق يسمح بإرسال وتلقي العملات الرقمية بين المحافظ، كما تسمح بإجراء عمليات التسوق الإلكتروني والدفع بالعملة الرقمية، كما يوفر وصولًا إلى تطبيقات “الويب غير المركزي” على شبكة إيثريوم.

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يُشار إلى أن إطلاق هذه المحفظة من أوبرا يأتي في وقت تشهد العملات الرقمية انخفاضًا كبيرًا، وذلك بعد النمو الهائل الذي شهدته أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي، الأمر الذي شجع شركات مثل إتش تي سي، في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إطلاق هاتف Exodus 1، الذي يمتاز بأنه يضم عتادًا وتقنيات خاصةً لدعم ما يُعرف بتشفير “سلسلة الكتل”، وهي التقنية الأمنية التي تشكل أساس العملات الرقمية.

وقبل يومين ظهر تقرير أفاد بأن شركة سامسونج تعمل على تطوير خدمة جديدة للعملات الرقمية قد تُطلق مع هاتفها الذكي الرائد المنتظر “جالاكسي إس10” Galaxy S10.

ويمكن للمستخدمين تجربة محفظة العملات الرقمية الجديدة من أوبرا عن طريق تنزيل تطبيق المتصفح من متجر بلاي.