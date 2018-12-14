شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تايلور سويفت" تستعين بتقنية التعرف على الوجه بحفلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرحديث أن النجمة الأمريكية "تايلور سويفت" استعانت بتقنية التعرف على الوجوه فى حفلتها الأخيرة، إذ تم مسح الحاضرين ضوئيًا دون علمهم قبل الدخول، لتحديد أى سلوك خطير.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، استخدم منظمو الحفل حيلة لمسح الحاضرين ضوئيا، إذ تم تصويرهم داخل "كشك" أثناء مشاهدة مقاطع من تدريبات سويفت قبل الحفل، ثم نقلت هذه اللقطات إلى مركز القيادة فى ناشفيل لفحصها.

وقال مايكل داوننج، قائد الأمن بالحفل: "كان على كل من يمر التوقف والتحديق، ليبدأ البرامج فى العمل".

جدير بالذكر عدم تنبيه الحاضرين بمسحهم ضوئيا، إذ لم يتطلب هذا الاجراء الحصول على إذن بسبب تنفيذه من قبل شركة خاصة، كما لم تعلق سويفت على استخدام هذه التكنولوجيا بحفلها أو ما إذا كانت تعلم بوجودها منذ البداية أم لا.