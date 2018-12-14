شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون: الماء وراء سبب انفجار البراكين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أجرى باحثون أمريكيون تجربة تفجير "بركان صناعى" للتعرف على أسرار أسوأ الانفجارات البركانية فى العالم.

ووفقاً لما نشرته مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، تعتمد تلك التجربة على وضع صخور بازلتية داخل وعاء، وتسخينها لدرجة حرارة تصل إلى 2400 فهرنهايت (3160 درجة مئوية).

وأوضحت المجلة الأمريكية ذاتها، أنه بعد ذلك يتم استخدام مضخة مياه فائقة القوة لدفع المياه داخل وعاء لتغلى بالصخور البازلتية، فتتسبب المياه إلى انفجار الصخور المنصهرة (اللافا الصناعية) على غرار الانفجار البركانى.

وكشفت خلال عدة تجارب باستخدام وعاء انفجار بأطوال مختلفة، أن أخطر الانفجارات تحدث عندما تكون قوة ضخ المياه فائقة القوة، وتزداد سوءا عندما يتم ضخ المياه تحت سطح الصخور المنصهرة، التى تمثل "اللافا" البركانية.

واستنتج العلماء أنه عندما تصل المياه إلى الحمم البركانية يؤدى ذلك إلى حدوث فوران وانفجار ينتج عنه أبخرة وغازات وحمم يطلق عليها "الحمم البركانية".