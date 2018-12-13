شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. طلاب يابانيون يستعرضون روبوت يقوم بحيل معقدة فى مسابقة "روبوكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت مجموعة من الطلاب اليابانيين المشاركين فى مسابقة "روبوكون" الأخيرة التى جرت فى اليابان، روبوتات متطورة قادرة على القيام بحيل معقدة ومذهلة.

ويمكن لهذه الروبوتات التى طورها طلاب، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، أن تقذف زجاجات المياه فى الهواء بدقة متناهية لتضعها بشكل أفقى على أسطح متفاوتة الارتفاعات، ما يدل على مدى اعتمادها على النظريات المعقدة.

وتعد "روبوكون" عبارة عن مسابقة دولية سنوية برعاية وضيافة اتحاد إذاعات آسيا والباسيفيك، وقد انطلقت للمرة الأولى عام 2002، وهذه المسابقة خاصة بطلبة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية بدول آسيا والباسيفيك بمشاركة مصر.

وتقوم إحدى الدول المشاركة باستضافة المسابقة الدولية على أرضها، وتعقد المسابقة تحت مجموعة من القواعد والقوانين التى تتغير من عام لآخر، حيث تقوم الدولة المضيفة باختيار موضوع المسابقة وشروطها.

ويتسابق الطلاب المشاركون مع أقرانهم من الدول الآخرى فى تطوير روبوت أو أكثر حسب شروط المسابقة، مستخدمين مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم التقنية فى مسابقة مفتوحة.