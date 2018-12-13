تكنولوجيا: شائعات تشير إلى ان هاتف +Galaxy S10 سيأتي بثلاثة كاميرات خلفية فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتسريب جديد صادر عن Ice Universe، فإن هاتف سامسونج جالكسي +S10 لن يأتي بإعداد كاميرا رباعي من الخلف مثل ما ادعت العديد من المصادر، حيث سيتضمن الهاتف ثلاثة كاميرات فقط من الخلف.

فقد ادعت عدة مصادر ان هاتف جالكسي +S10 سيتضمن أربعة كاميرا من الخلف، في حين سيأتي جالكسي S10 بثلاثة كاميرات. ولكن مع هذا التسريب الجديد، فإن الهاتفين سيأتيان بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف، بينما سيحتفظ جالكسي S10 Lite بإعداد كاميرا خلفي ثنائي.

وفي الوقت نفسه، فإن كل من جالكسي S10 و S10 Lite سيتضمنان كاميرا واحدة فقط من الامام والتي ستأتي على شكل ثقب صغير في أعلى الزاوية اليمني من الشاشة. في حين سيحتوي +S10 على كاميرا مزدوجة من الامام والتي ستأتي على شكل ثقبين أيضًا.

لا نعرف مدي صحة هذه الشائعة، ولكن يبدو ان Ice Universe واثقًا تمامًا من معلوماته. والآن كل ما علينا فعله هو ان ننتظر لنري ما إذا كان هاتف +S10 سيحتوي على مجموع خمسة كاميرات بالفعل ام ستة كاميرات مثل ما ادعت المصادر الأخرى.

المصدر

اعلان

