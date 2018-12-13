تكنولوجيا: هاتف Huawei P Smart لعام 2019 سيضم شرائح Kirin 710 مع نتوء قطرة المياه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح هاتف Huawei P Smart لعام 2019 متوفرًا الآن في متجر التجزئة الفرنسي Boulanger، ولكنه لم يتوفر على موقع هواوي الرسمي حتى الآن. وبهذا أصبحت مواصفات الهاتف متاحة للجميع.

سيأتي الهاتف بشاشة بها نتوء قطرة المياه من الأعلى بحجم 6.2 بوصة ودقة 1080+ بكسل، وسيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Kirin 710. كما سيحتوي هذا الإصدار على ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها عبر بطاقة microSD بفضل فتحة SIM المزدوجة المختلطة.

ولقد ظهر هذا الإصدار باللون الأزرق المتدرج، كما انه يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، في حين يضم النتوء كاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل، وتتشابه مواصفات الكاميرا مع المواصفات الخاصة بهاتف P Smart من العام الماضي. ويقدم الهاتف مستشعر لبصمة الاصبع أيضًا من الخلف.

سيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie إصدار 9.0 المستند إلى واجهة مستخدم EMUI، كما سيشمل بطارية بسعة 3400 مللي أمبير والتي سيتم شحنها عبر microUSB. ويوفر الهاتف أيضًا مقبس سماعة رأس 3.5 ملم وراديو FM.

يتوفر هاتف Huawei P Smart لعام 2019 للطلب المسبق الآن بسعر 250 يورو، ومن المفترض ان يتم شحن الدفعة الاولي في 2 يناير. كما يتوفر P Smart+ إصدار 4/64 جيجابايت في نفس المتجر بسعر 300 يورو.

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