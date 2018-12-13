OnePlus 6T حصد مبيعات أكثر بنسبة 249% مقارنة مع OnePlus 6 في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - ساعدت الشراكة التي وقعتها مع شركة الإتصالات الأمريكية T-Mobile شركة OnePlus على بيع المزيد من الوحدات من هاتفها الرائد الحالي OnePlus 6T في الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع، هذه الشراكة ساعدت شركة OnePlus على بيع وحدات أكثر بنسبة 249 في المئة من الهاتف OnePlus 6T بالمقارنة مع الهاتف OnePlus 6 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الرقم مباشرة من الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau، وبالضبط في مقابلة أجراها مع مجلة PCMag. لم يكشف عن المبيعات الفعلية التي حصدها الهاتف OnePlus 6T في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه كشف بأن الفريق بأكمله سعيد بالفعل بكيفية سير الأمور بالنسبة للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن.

لقد كسرت مبيعات الهاتف OnePlus 6 حاجز 1 مليون وحدة على مستوى العالم في أول 22 يومًا من توفره في وقت سابق من هذا العام، ولكن بما أن بيان Pete Lau أعلاه يشير فقط إلى مبيعات OnePlus 6T في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكننا حقًا إستخلاص أي إستنتاجات نهائية.

مرة أخرى، تحدث السيد Pete Lau عن إزالة منفذ السماعات 3.5mm في الهاتف OnePlus 6T، قائلاً أنه ” كان قرارًا مؤلمًا للغاية “، ولكن هناك حاجة إلى القيام بذلك لأنه كلما كبرت الشاشة والبطارية كلما أدى ذلك إلى تقليص المساحة داخل الهاتف. وبالتالي، إعترف أن الشركة لا تستطيع إرضاء الجميع.

أخيرًا، قال السيد Pete Lau بأن شركة OnePlus لا تزال تعمل على تلفازها الذكي الأول، ولكن الفريق الذي يتعامل مع ذلك حصل على الكثير من الوقت لطرح أفكار حول كيفية جعل هذا الجهاز ” بلا عبء “. وأضاف ” ليس لدينا موعد إطلاق الآن. لن نطلقه حتى نعتقد أنه جاهز ومثالي “.

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