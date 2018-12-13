شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. اعتذار رئيس تويتر وميزة جديدة من فيس بوك لتذكر المتوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار اليوم طرأت العديد من القضايا على قطاع التكنولوجيا، وجذبت أنظار الكثير من الصحف حول العالم، لما لها من أهمية وصدى سيستمر طيلة الأيام المقبلة، ويمكن للحصاد التالى مساعدتك على معرفة كل الأخبار التى شغلت العالم اليوم "فيس بوك" يضيف ميزة لتذكر أصدقائك المتوفين رئيس تويتر: لم أقصد تقويض الفظائع والمعاناة فى ميانمار الجيش الأمريكى يعتزم إطلاق بندقية آلية بقوة "دبابة" بحلول 2022 كوالكوم تتهم أبل بتجاهل قرار المحكمة بحظر بيع هواتفها القديمة نواب بمجلس الشيوخ يقدمون مشروع قانون لحماية البيانات على الانترنت شركة تطرح نسخة فاخرة من أيفون XS ماكس مطلية بالذهب بـ21 ألف دولار عالم: سفن الفضاء المتجه للمريخ يجب حمايتها بدروع كهرومغناطيسية لأول مرة.. فريق من العلماء يصمم محطة طاقة شمسية تعتمد على تقنية الـ"نانو"\ دراسة: 1 من كل 7 أشخاص فى أمريكا يرغب فى ممارسة الجنس مع دمية جنسية

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