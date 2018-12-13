علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. اعتذار رئيس تويتر وميزة جديدة من فيس بوك لتذكر المتوفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار اليوم طرأت العديد من القضايا على قطاع التكنولوجيا، وجذبت أنظار الكثير من الصحف حول العالم، لما لها من أهمية وصدى سيستمر طيلة الأيام المقبلة، ويمكن للحصاد التالى مساعدتك على معرفة كل الأخبار التى شغلت العالم اليوم

"فيس بوك" يضيف ميزة لتذكر أصدقائك المتوفين

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