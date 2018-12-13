شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 حوادث "قلبت" العالم على جوجل.. وصف ترامب بالأحمق الأحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم اعتماد ملايين المستخدمين على خدمات جوجل وتطبيقاتها، سواء فى البحث أو الحصول على إجابات لكافة الأسئلة التى تخطر ببالهم، تقع الشركة الأمريكية فى بعض الأخطاء الخطيرة، التى تعرضها لسيل من الانتقادات والاتهامات، والتى تثير الشكوك حول طريقة عمل خوارزمياتها، وفيما يلى نرصد 3 حوادث تسببت فى مشاكل خطيرة للشركة الأمريكية..



ترامب

وصف ترامب الأحمق

كشفت عدد من التقارير منذ شهور طويلة عن ظهور صورة الرئيس الأمريكى ترامب عند كتابة عن كلمة idiot أو أحمق بمحرك بحث جوجل، وتم الإشارة وقتها إلى أن بعض كارهى ترامب يتلاعبون بخوارزميات جوجل لإظهار صورة الرئيس الأمريكى عند البحث عن هذه الكلمة.

وانتبه العالم إلى هذا الخطأ مرة أخرى على مدار الأيام الماضية، بعد أن سألت نائبة بالكونجرس رئيس الشركة ساندر بيتشاى أثناء إدلائه بشهادته أمام اللجنة القضائية، عن أسباب هذه النتيجة بالبحث، ورد بيتشاى وقتها بأن نتائج البحث تعتمد على مليارات من الكلمات الرئيسية التى يتم تصنيفها وفقا لأكثر من 200 عامل، وعلى رأسها الصلة والشعبية.



أصحاب البشرة السمراء

وضع خطأ فى تطبيق الصور الخاص بجوجل الشركة فى وضع محرك، إذ كان يظهر صور للغوريلا عند البحث عن أصحاب البشرة السوداء، وهو الأمر الذى وصفه البعض بالعنصرية.

واعتذرت جوجل وقتها عن هذا الخطأ الفادح، و قالت إن خطأ فنيا بالتطبيق تسبب فى هذا الأمر، وأكدت حل المشكلة فيما بعد.



ميشيل اوباما

وصف ميشيل أوباما بالقردة

وكان للسيدة الأولى ميشيل أوباما نصيب أيضا من أخطاء بحث جوجل، إذ كان البحث عنها بجوجل يظهر صورة لها لكن مع تعديل ملامحها لتشبه القرود، وقد كانت الصورة الأولى التى تظهر بمحرك البحث عند البحث عن زوجة الرئيس الأمريكى السابق فى عدد من الدول.

وأعلنت جوجل وقتها حذف الصور وقالت أنها تابعة لموقع ينشر برمجيات خبيثة، لكن سرعان ما ظهرت الصورة بشكل أكبر فيما بعد، واعتذرت الشركة عن ما حدث أيضا.