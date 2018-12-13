تكنولوجيا: شحنات الهواتف الذكية قد تنخفض بنسبة %3 في 2018 في جميع انحاء العالم لتعود إلى النمو في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمؤسسة IDC، من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة %3 في عام 2018 قبل أن تعود إلى نمو طفيف في عام 2019 وخلال عام 2022. وعلى الرغم من الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، تعتقد IDC أن التطورات المستمرة من الأسواق الناشئة، إلى جانب جهود شبكات الجيل الخامس وعوامل شكل المنتجات الجديدة، سوف تعيد سوق الهواتف الذكية إلى نمو إيجابي.

ومن المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية إلى 1.42 مليار وحدة في عام 2018، أي أقل من 1.47 مليار من عام 2017، وسيبلغ النمو السنوي في الشحنات حوالي %2.6 في عام 2019.

كما من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية إلى 1.57 مليار وحدة في عام 2022، والذي يمثل %30 من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في عام 2017. ومن المتوقع أيضًا أن تصل الولايات المتحدة إلى النمو الإيجابي مرة اخري في عام 2019 بعد حدوث انخفاضات في عام 2018.

ولقد تسبب الإنعاش البطيء للصين في النمو المنخفض في الربع الثالث من عام 2018، وسيستمر هذا التباطؤ في الربع الأول لعام 2019 حيث من المتوقع أن ينخفض ​​السوق بنسبة %3 في الربع الرابع من عام 2018. وعلاوة على ذلك، كان الحظر الأمريكي الحديث على ZTE له تأثير على الشحنات في الربع الثالث من عام 2018.

وستظل حصة هواتف أندرويد الذكية مستقرة عند %85 طوال الوقت، ومن المتوقع أن تنمو الشحنات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ خمس سنوات بنسبة %1.7 مع شحنات تقترب من 1.36 مليار في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن متوسط ​​أسعار البيع بالتجزئة سينمو بنسبة %9.6 في عام 2018 إلى 258 دولار أمريكي، صعودًا من 235 دولار أمريكي في عام 2017.

أما بالنسبة لهواتف iOS، فمن المتوقع أن تنخفض شحناتها بنسبة %2.5 في 2018 إلى 210.4 مليون. فقد أدي إطلاق هواتف iOS ذات التكلفة العالية والشاشات الكبيرة في الربع الثالث من عام 2018 إلى مساعدة شركة أبل على زيادة حجمها في آسيا والمحيط الهادئ، مما جعل من الصعب زيادة الشحنات في الركود الحالي في السوق. وتتوقع IDC أن تنمو شحنات آيفون بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ خمس سنوات بنسبة %0.1 لتصل إلى 217.3 مليون في عام 2022.

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