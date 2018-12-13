تكنولوجيا: جوجل تجلب زر لإغلاق كل علامات التبويب في تطبيق كروم على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لجلب زر جديد في واجهة تطبيق كروم، لدعم المستخدم لإغلاق جميع علامات التبويب دفعة واحدة، حيث من المقرر أن تضاف الميزة الجديدة على تطبيق الأندوريد.

بدأت شركة جوجل في الفترة الماضية في إعادة تصميم واجهة المستخدم لتطبيق متصفح كروم على منصة الأندوريد، لدعم الواجهة بأدوات تحكم تقدم تجربة سلسة للمستخدم، حيث تعرف الواجهة الجديدة بواجهة Duet، حيث يأتي الهدف الرئيسي لتصميم هذه الواجهة بنقل أدوات التحكم في الجزء السفلي من المتصفح.

وقد كشف مؤخراً عن تعليمات برمجية جديدة في الإصدار التجريبي لواجهة Duet الجديدة، تشير إلى إضافة زر مخصص لغلق كافة علامات التويب المفتوحة على المتصفح، حيث من المقرر أن يظهر الزر في التحديث الجديد برمز سلة المهملات التي تأتي في الجزء السفلي إلى اليسار من واجهة المتصفح.

أيضاً تضم الواجهة الجديدة شريط للمشاركة مع رمز بلس الذي يدعم فتح علامة تبويب جديدة في المتصفح، ومن المقرر أن تتغير ميزة إغلاق علامات التبويب التي توجد في التطبيق الحالي في قائمة المتصفح، إلى زر مخصص يسهل الوصول إليه، أيضاً يتغير موقع رمز بلس من الجانب الأيسر إلى منتصف واجهة المتصفح.

في الوقت الحالي لم تأتي جوجل على ذكر موعد لإطلاق التحديث القادم لمتصفح كروم مع واجهة Duet الجديدة، إلا أن الميزة متاحة لمستخدمي Chrome Canary للتجربة في الوقت الحالي.

المصدر

اعلان

