Sony Mobile ستقوم بتسريح 200 موظف من مكتبها في السويد لتقليص النفقات إلى النصف

فاطمة أيت طالب - دبي - كان قسم الهواتف الذكية في شركة Sony والمعروف إختصارًا بإسم Sony Mobile يخسر المال على مدى السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك فقد وضعت شركة Sony خطة لمعالجة الوضع من خلال التركيز على تقليص نفقات القسم خلال السنوات القليلة القادمة.

البداية كانت بتقليص عدد الموظفين في المكتب المتواجد في مدينة لوند بالسويد. كان هذا المكتب في السابق هو المقر الرئيسي لقسم Sony Mobile، ولكن تم نقله إلى العاصمة اليابانية طوكيو منذ سنوات. ومع ذلك، يضم المكتب المتواجد في مدينة لوند السويدية حوالي 1200 موظف.

ليست هناك الكثير من التفاصيل، ولكن يبدو أن 800 شخص منهم يعملون بشكل مباشر في قسم Sony Mobile، في حين أن بقية الموظفين عبارة عن موظفون متعاقدون أو يعملون في أقسام أخرى. من بين هؤلاء الـ 800، سيتم تسريح 200 منهم بحلول نهاية شهر مارس من العام 2019.

يقول Stefan Olsson والذي يشغل منصب نائب رئيس مكتب Sony Mobile في مدينة لوند السويدية أن خفض النفقات إلى النصف لا يعني التخلي عن نصف الموظفين. تقوم شركة Sony بمراجعة الأوضاع، لذلك لا تزال التفاصيل غير متوفرة.

باعت شركة Sony نحو 13.5 مليون هاتف ذكي في العام الماضي وتوقعت بيعت 10 ملايين وحدة هذا العام. تم تخفيض هذا الرقم عدة مرات، وفي التقرير المالي للربع الثالث من هذا العام توقعت الشركة أن تقوم بشحن 7 ملايين وحدة فقط هذا العام. وبالمثل، كانت الخطة الأولية تقضي بتقليص النفقات بنسبة 30 في المئة.

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