OnePlus تتيح الآن للجميع إختبار تحديث Android 9 Pie للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus اليوم من خلال منتدياتها الرسمية أنها بدأت بإصدار تحديث Android 9 Pie التجريبي لملاك الهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T الذين قرروا أن يساعدوا الشركة على إختبار التحديث لإصلاح جميع الأخطاء قبل إصداره لكافة ملاك هذين الهاتفين في جميع أنحاء العالم.

وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث التجريبي الجديد يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie الجديد، بما في ذلك واجهة المستخدم الجديدة، ونظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية التي تستند على تكنولوجيا التعلم الآلي، فضلا عن العديد من الميزات والتغييرات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث التجريبي الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر.

ميزة Parallel Apps تسمح نظريًا بإستخدام تطبيق مراسلة واحد مع حسابين في آن واحد، ومع OnePlus Open Beta أصبح الدعم الآن أوسع ويشمل Telegram و Discord و IMO و Uber و OLA. وعندما يتعلق الأمر بتطبيق الطقس، فقد خضع للعديد من الإصلاحات والتحسينات، وأصبح يعرض المزيد من الإقتراحات أثناء إستخدام البحث.

نظرًا إلى أن هذا التحديث يعد جزءًا من برنامج OnePlus Open Beta، فبإمكان الجميع الإنضمام والإبلاغ عن الأخطاء التي صادفوها أثناء إستخدام التحديث في صفحة الملاحظات ” Feedback ” في صفحة ” OnePlus Community “. أولئك الذين كانوا بالفعل جزءًا من برنامج OnePlus Open Beta سيحصلون على التحديث عبر الهواء، وإلا فسوف يتعين عليهم تثبيت التحديث من البداية.

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