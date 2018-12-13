تسريب جديد يكشف عن المواصفات الكاملة للهاتف Huawei Nova 4، وهناك نسختين من الجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تأكد أن الهاتف Honor View 20 القادم من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei سيضم كاميرا في الواجهة الخلفية تمتاز بمستشعر تبلغ دقته 48 ميغابكسل، ولكن إتضح الآن كذلك أن الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Huawei Nova 4 القادم من شركة Huawei ستضم نفس المستشعر في الكاميرا الأساسية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا المستشعر العالي الدقة لن يشق طريقه إلى كافة وحدات Huawei Nova 4.

فقد تم اليوم تسريب صورة ملتقطة لعرض تقديمي تكشف لنا بأن النسخة الأرقى من الهاتف Huawei Nova 4 ستضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48MP و 16MP و 20MP على التوالي، في حين ستضم النسخة الثانية ثلاث كاميرات أيضًا في الواجهة الخلفية بدقة 20MP و 16MP و 20MP.

أما بخصوص الكاميرا الأمامية الموجودة في الثقب المتواجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، فهي تمتاز بدقة 25 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية، فهذا التسريب الجديد يكشف لنا كذلك بأن الهاتف Huawei Nova 4 سيضم شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 970، فضلا عن 8GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فهي ستمتاز بسعة 3750mAh كما أنها ستدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 18W.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Huawei Nova 4 في اليوم 17 من شهر ديسمبر الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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