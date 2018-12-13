شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 1 من كل 7 أشخاص فى أمريكا يرغب فى ممارسة الجنس مع دمية جنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة استقصائية جديدة أن ما يصل إلى واحد من كل سبعة أشخاص قد تخيلوا ممارسة الجنس مع روبوت، وقد أجرى الاستطلاع بواسطة الطبيب النفسى الاجتماعى جاستين ليميلير فى كتابه "أخبرنى ما تريد".

وجمع ليميلير بيانات من أكثر من 4000 أمريكى حول تخيلاتهم الجنسية، ووجد أن 14.3٪ يريدون ممارسة الجنس مع روبوت، ومع ذلك كان هناك تباين واضح بين الجنسين حول هذا الخيال.

فى حين أن 10.7 ٪ فقط من النساء يودن أن يتجولن مع الروبوت، قال 17 ٪ من الرجال أنهم فعلوا ذلك.

وقال ليميلير: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من سبب الاهتمام بالجنس الروبوت ليس أكبر لأن الناس (بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسى) غالباً ما يسعون لتلبية الحاجات العاطفية من خلال الجنس، مثل الشعور المرغوب، والتحقق، والجنس المختصة ، أو أحب.

وأضاف ليميلير: "قال أكثر من 70٪ ممن خضعوا للاستطلاع إنهم نادراً ما يكون لديهم أو لا يملكون أى نازع لممارسة الجنس بدون مشاعر، وهو ما يعنى أنه فى أكثر الأحيان ، هناك عنصر عاطفى لرغابتنا، ومن السابق لأوانه قول ما هو الدور الذى ستلعبه الروبوتات فى حياتنا الجنسية فى المستقبل، لكن هذه الأرقام تشير إلى أن ثورة الروبوتات الجنسية التى سمعناها كثيرًا قد تكون مبالغًا فيها بعض الشىء"