تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على رقاقة Kirin 980 في هاتف Honor View 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت Honor مؤخراً هاتفها الجديد View 20 قبل الإعلان الرسمي عن مواصفات الهاتف، وفي تفاصيل جديدة رصدت في AnTuTu اليوم تم التأكيد على دعم الهاتف برقاقة معالج هواوي المميزة Kirin 980.

كشفت شركة Honor عن اللمحات الرئيسية التي ينطلق بها هاتف View 20 المميز بكاميرة أمامية مدمجة في الشاشة، والذي يقدم كاميرة بمستشعر 48 ميجا بيكسل للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

ومن المقر أن تكشف الشركة عن تفاصيل أكثر حول الهاتف في 22 من يناير العام المقبل، إلا أن بعض المواصفات رصدت اليوم عبر AnTuTu، حيث تم التأكيد على رقاقة المعالج المستخدمة في الهاتف Kirin 980.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف View 20 يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9 Pie.

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