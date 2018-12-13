خدمة Google Photos تسثني بعض تنسيقات الفيديو من المساحة التخزينية المجانية غير المحدودة

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Photos هي خدمة لتخزين الصور تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم، فهي توفر للمستخدمين إمكانية التخزين اللامحدود للصور ومقاطع الفيديو مجانًا على أجهزة الأندرويد و iOS و PC و Mac طالما أنك لا تمانع في أن تقوم شركة جوجل بضغط ملفاتك قليلاً لتوفير المساحة.

أحدث تغيير تقوم به شركة جوجل يجعل تنسيقات الفيديو غير المدعومة التي يتم رفعها إلى خدمة Google Photos تستهلك نسبة من المساحة التخزينية المتاحة في حساب Google الخاص بك. ومن أجل الحصول على مساحة تخزينية مجانية، قام بعض المستخدمين بتمويه الأفلام أو غيرها من مقاطع الفيديو غير المدعومة مثل RAW أو بعض التنسيقات الأخرى غير المدعومة لملفات الفيديو.

ربما لا يكون هذا هو السبب الوحيد وراء هذا التغيير، ولكن أضافت Google عبارة قصيرة إلى صفحة الدعم الخاصة بخدمة Google Photos تقول : ” مقاطع الفيديو غير المدعومة التي تم رفعها بعد 6 ديسمبر 2018 ستستهلك المساحة التخزينة الخاصة بك “.

وعلاوة على ذلك، لن تسمح جوجل بعد الآن بالسعة التخزينية المجانية لملفات RAW، والتي تشغل معظم المساحة التخزينية نظرًا لطبيعتها. ستظل قادرًا على تخزينها في Google Photos، ولكنها ستستهلك المساحة التخزينية المتاحة في حساب جوجل الخاص بك، وإذا نفدت تلك المساحة، فسوف يتعين عليك الدفع مقابل المزيد من المساحة التخزينية.

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