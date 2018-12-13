قرار حظر iPhone في الصين لا يرتبط بإصدار نظام التشغيل، وقد دخل حيز التنفيذ على الفور

فاطمة أيت طالب - دبي - تشكك شركة كوالكوم في مزاعم آبل بشأن قرار حظر بيع هواتف iPhone في الصين والذي أثر على الطرازات التي تم إصدارها في العام الماضي، بما في ذلك iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X، والطرازات الأقدم وصولا إلى iPhone 6S. وقالت شركة آبل في بيان رسمي لها أن جميع طرازات iPhone ما زالت متاحة للشراء وأن نظام iOS 12 لا ينتهك براءت الإختراع البرمجية المعنية.

أوضحت شركة كوالكوم الآن أن قرار الحظر الصادر من المحكمة الصينية لا يقتصر على إصدار نظام التشغيل، لذلك ينطبق هذا الحظر حتى على الهواتف الذكية التي تم ترقيتها إلى iOS 12. أما فيما يتعلق بإدعاءات آبل الأخرى، فيبدو أن هذا الحكم دخل حيز التنفيذ على الفور. وقامت شركة آبل فعلاً بإستئناف الحكم، ولكن الحظر ما زال قائمًا بينما تنظر المحكمة في القضية.

هذه هي الشروط التي من المفترض أن تعمل بها شركة آبل في الصين، ولكن نود أن نشير إلى أن الموقع الرسمي لشركة آبل في الصين لا يزال يعرض هواتف iPhone 7 و iPhone 8 للبيع علمًا أن الشركة توقفت منذ فترة عن بيع iPhone X.

خذ بعين الإعتبار أن هواتف آبل الجديدة، ونقصد هنا بطبيعة الحال كل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR لا تتأثر بهذا الحظر لأنه تم رفع الدعوى القضائية ضد شركة آبل في العام 2017، ولكن هواتف iPhone القديمة لا تزال تشكل جزءًا كبيرًا من مبيعات آبل في الصين.

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