تسريب مواصفات المستشعر Sony IMX607، وقد ينتهي به المطاف في الهاتف Huawei P30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - قام واحد من مستخدمي الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يعرف كل شيء عن مستشعرات الكاميرات بنشر بعض التفاصيل حول مستشعر Sony القادم والذي يحمل إسم Sony IMX607. ويعتقد أيضا أن يكون هذا المستشعر هو المستشعر الأساسي في الكاميرا الخلفية للهاتف Huawei P30 Pro.

هذا المستشعر الجديد يمتاز بحجم 1/1.8 إنش وبدقة 38 ميغابكسل مما يجعله مماثلاً تقريبًا للمستشعر Sony IMX600 المستخدم في الهاتف Huawei P20 Pro، ولكنه يضيف شيئًا مميزًا إلى المزيج، وهو مجموعة من البكسلات البيضاء بالإضافة إلى وحدات RGB. بدلاً من إستخدام تقنية Quad Bayer، يعتمد هذا المستشعر الجديد على تقنية Dual Bayer مع مصفوفة HDR Coding البيضاء.

فقط للتذكير، يستخدم المستشعر Sony IMX600 الحالي في الهاتفين Huawei P20 Pro و Huawei Mate 20 Pro إثنين من البكسلات الملونة للتعرض الطويل وإثنان للتعرض القصير، ويتم دمجهما من أجل الحصول على نطاق ديناميكي محسن. وسوف يقوم الترتيب الجديد بعمل نفس الشيء، ولكنه سيكون مختلف.

من المفترض أن يسمح هذا للكاميرا باستخدام البكسلات البيضاء لإلتقاط المزيد من الضوء، والحصول على درجة وضوح أفضل وتفاصيل أكثر دون الحاجة إلى مستشعر إضافي أحادي اللون. من الناحية النظرية، ينبغي أن يساعد هذا أيضًا في التصوير الليلي. وبالنسبة للضبط التلقائي السريع للصورة، فقد صعدت Sony من لعبتها مع تقنية Quad Pixel Phase Detection Auto Focus.

تشمل المواصفات الأخرى نسبة عالية من SNR للحصول على أداء رائع في البيئات المنخفضة الإضاءة وخفض صجيج الألوان، والتوافق مع مستشعرات الحرارة والضوء. وعلاوة على ذلك، تقول الوثيقة المسربة أن هذا المستشعر مصمم في الأساس للتصوير الفوتوغرافي في الليل، ويمتلك ISO يبلغ 50/500/5000.

ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه المستندات حقيقية وما إذا كان هذا المستشعر سينتهي به المطاف في الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

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