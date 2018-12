الهاتف Nokia 8 يحصل على النسخة التجريبية من تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يحصل الهاتف Nokia 8 على تحديث Android 9 Pie في شهر نوفمبر الماضي، ولكن كان هناك تأخير غير متوقع. ومع ذلك، يبدو أن شركة HMD Global Oy تقترب من القيام بذلك لأنها بدأت الآن بإصدار تحديث Android 9 Pie التجريبي لملاك الهاتف Nokia 8 الذين قرروا مساعدة الشركة على إختبار التحديث قبل إطلاقه لعامة المستخدمين.

إذا كنت ترغب في الحصول تحديث Android 9 Pie وإختباره على الهاتف Nokia 8 الخاص بك، فأنت بحاجة إلى الإنضمام لبرنامج Nokia Beta Labs. وتأكد من عمل نسخة إحتياطية من محتويات هاتفك أولاً نظرًا إلى أن عملية الرجوع إلى الأندرويد 8.1 Oreo في حالة حدوث شيء خاطئ تتطلب مسح ذاكرة الهاتف.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات على الرغم من أن نظام التنقل هذا لا يتماشى مع الأزرار الفعلية الموجودة أسفل الشاشة لأن ذلك يجعل الشاشة أصغر عن المعتاد.

أما بخصوص الهاتف Nokia 8 Sirocco، فقد حصل على تحديث Android 9 Pie التجريبي منذ شهر يونيو الماضي، ولكنه لم يحصل حتى الآن على تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر.

Thank you for your patience. Since you had to wait a bit longer than expected for Android 9 on your Nokia 8, we decided to make an immediate Beta Labs release. Please join us in finalizing the commercial release – your feedback is extremely valuable 🍰https://t.co/siaoX5g3vj pic.twitter.com/s33qsBAgOq