الفيسبوك يكشف عن خاصية جديدة تخص مدراء الصفحات

الخليج 365/ بغداداعلن مركز الاعلام الرقمي، الخميس، أن منصة فيسبوك بدأت بخاصية جديدة وهي اظهار البلد الاساسي للاشخاص الذين يقومون بادارة الصفحات على المنصة في العراق.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الخاصية الجديدة لم تكن في السابق متاحة في العراق، ولم تعمل بها شركة الفيسبوك الا مؤخرا".

واشار المركز الى "اهمية هذه الخطوة لمعرفة بعض المعلومات المتعلقة بالصفحات خصوصا التي تنشر اخبارا زائفة، وهو الامر الذي قد يسهم في الحد من الصفحات الوهمية التي تعمل على التلاعب بالرأي العام ونشر المعلومات المضللة".



وتابع المركز ان "الكثير من مستخدمي الفيسبوك في العراق بدأوا بالدخول على الصفحات التي يتابعونها لمعرفة الاماكن التي يتواجد بها اعضاء إدارتها".