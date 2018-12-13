يوتيوب تعلن عن أكثر من 50 مليار ساعة مشاهدة لفيديوهات الألعاب خلال 2018

كشف مسؤول بشركة يوتيوب عن الأرقام الهائلة التي أصبحت تحظى بها صناعة فيديوهات الألعاب على المنصة، إذ بلغ عدد مشاهدات هذه الفئة من الفيديوهات خلال عام 2018 وحده أكثر من 50 مليار ساعة، خاصةً أن أكثر القنوات من حيث عدد المشتركين على يوتيوب مختصة في هذا المجال.

وقال ريان ويات، رئيس الألعاب لدى يوتيوب: “لدينا 200 مليون مستخدم مسجل يشاهدون محتوى الألعاب كل يوم. كنا متحمسين لبعض المنتجات التي أطلقناها”. وأضاف: “لقد حققنا إنجازًا مهمًا بأنا بلغنا 50 مليار ساعة من وقت مشاهدة الألعاب خلال الأشهر الـ 12 الماضية”.

يُشار إلى أن قناة PewDiePie للسويدي فليكس كيلبرج، التي تقدم محتوى ألعاب، تملك الآن أكثر من 76 مليون مشترك، وهو العدد الأكبر على المنصة، مع أكثر من 19.5 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو التي ينشرها منذ عام 2010.

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وإلى جانب PewDiePie، فإن عددًا من قنوات الألعاب مثل قناة اللاعب الإسباني ELRubiusOMG تحظى بعدد هائل من المشتركين على يوتيوب، إذ يبلغ عدد مشتركي الأخير أكثر من 34 مليون، كما يملك قناة Fernanfloo الألمانية أكثر من 30 مليون مشترك.

وكانت قناة PewDiePie قد تجاوزت صفحة الرياضة الخاصة بيوتيوب التي يبلغ عدد مشتركيها 75.75 مليون مشترك، وهي تعرض للمستخدمين فيديوهات أحدث الأخبار الرياضية، وأحدث الألعاب، والفيديوهات الشائعة، فضلًا عن البث المباشر للأحدثا الرياضية.

أما بالنسبة لصفحة ألعاب الفيديو YouTube Gaming فهي تتفوق على PewDiePie، إذ يتجاوز عدد مشتركيها الـ 80 مليون مشترك، وهي تعرض ما تعرضه قناة YouTube Sports ولكن لألعاب الفيديو فقط.

وكانت يوتيوب قد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن تمكين المستخدمين من رعاية قنوات الألعاب المفضلة لديهم، وذلك من خلال دفع 4.99 دولارات شهريًا للوصول إلى الدردشات المباشرة الحصرية والرموز التعبيرية المخصصة. كما يمكنهم شراء المواد الرقمية مباشرة من القنوات.