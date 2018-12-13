سامسونج تعلن عن إصدار جديد من حاسب Notebook 9 Pen

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن إصدار جديد من حواسبها المحمولة Notebook 9 Pen التي تمتاز بأنها تأتي مزودةً بقلمها الإلكتروني “إس بن” S Pen، وهي تستهدف صناع المحتوى خاصةً.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها: “نظرًا لأن أسلوب Notebook 9 Pen يجمع بين الأناقة والقوة والقابلية للحمل، فهو مثالي للمستخدمين الذين يريدون جهازًا يتكيف مع الطريقة التي يعملون بها، ويحتاجون إلى المرونة لإنجاز المزيد من العمل عالي الجودة”.

وأضافت سامسونج أن حاسب Notebook 9 Pen الجديد يأتي بقياس 13 بوصة “لأولئك الذين يريدون كراسة رسم قوية ومحمولة”، وبقياس 15 بوصة “لأولئك الذين يرغبون في محطة عمل للمصممين تعمل على زيادة الأداء وحجم الشاشة”. ويمتاز الجهازان بأنهما يأتيان بهيكل مصنوع من الألمنيوم، مع لوحة مفاتيح مضاءة من الأسفل.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فتقدم النسخة الصغيرة شاشة بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل، وكما تقدم معالجًا من الجيل الثامن من معالجات Intel Core i7 مع شريحة الرسوميات المدمجة Intel UHD Graphics.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويضم Notebook 9 Pen 13”، الذي يأتي بسماكة 15.9 ميليمترات ويزن 1.12 كيلوجرام، ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت. كما يضم منفذي Thunderbolt 3، ومنفذ USB-C.

أما حاسب Notebook 9 Pen 15”، فيقدم ذات المواصفات، باستثناء السماكة التي هي 16.9 ميليمترات والوزن البالغ 1.56 كيلوجرام، كما يمتاز بأنه يضم بطاقات رسوميات منفصلة من نوع NVIDIA GeForce MX150.

هذا، وتعتزم سامسونج طرح الإصدار الجديد من حواسب Notebook 9 Pen في كوريا الجنوبية اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، على أن يبدأ طرحه في أسواق الولايات المتحدة، والصين، والبرازيل، وهونج كونج مطلع العام المقبل. ولا معلومات عن الأسعار.