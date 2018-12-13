هواوي تعزز مكانتها بين العلامات التجارية العالمية

أكدت شركة هواوي الرائدة عالميًا في مجال التقنية مرة أخرى قدرتها على ابتكار التقنيات من خلال نجاحها في المحافظة على ترتيبها كثاني أكبر شركة بائعة للهواتف الذكية في العالم للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرتها مؤسسة أبحاث السوق آي دي سي IDC.

وتتصدر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم سباق الابتكارات في قطاع صناعة الهواتف الذكية، بعد أن صعدت إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم في مجال الأبحاث والتطوير، إذ بلغ إنفاقها في هذا المجال نحو 45 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، منها 13.23 مليار دولار أنفقتها خلال العام الماضي وحده.

وتمكنت هواوي من اكتساب ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بإطلاقها هواتف ذكية تحمل في قلبها من الابتكارات والمزايا ما يفوق توقعاتهم ويقدم لهم منافع عملية وتقنيات مستقبلية تحافظ على أعلى مستويات الأمان والاستقرار.

ولمع نجم شركة هواوي سريعاً بصفتها شركة تضع على رأس أولوياتها المحافظة على أمن عملائها وسلامتهم، فضلًا عن تطويرها لرقاقات الذكاء الاصطناعي ودمجها ضمن هواتفها النقالة.

ويعود معظم الفضل في ذلك إلى التزامها بالأبحاث والتطوير عبر شبكتها الواسعة من مراكز الأبحاث والتطوير التي تضم حالياً 17 مركزاً للأبحاث والتطوير و 36 مركز ابتكار مشترك و 45 مركزاً تدريبياً في جميع أنحاء العالم.

وأدت زيادة طلب المستهلكين على الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات إلى هيمنة متزايدة للأجهزة التي تستفيد منها في قطاع تقنية المعلومات، لأنها تقدم أزمنة استجابة أسرع وتنجز وظائفها بفعالية أعلى وتظهر عروضاً بصرية لا مثيل لها.

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وقدمت هواوي في هاتفها الذكي Huawei Mate 20 Pro رقاقة كيرين 980، وهي أول رقاقة ذكاء اصطناعي محمولة مصنعة بالاعتماد على تقنية التصنيع 7 نانومتر، والتي تمثل، بحسب الشركة، أفضل محرك لتشغيل الجيل المقبل من تطبيقات الهاتف النقال الإنتاجية والترفيهية المطورة من أجل تقديم أعلى مستويات الأداء الفائق للمستهلكين.

وكان إطلاق هواوي لهاتفها الذكي الرائد Huawei Mate 20 Pro هذا العام خطوة حققت نجاحاً مذهلاً للشركة، حيث أنها باعت كامل الكمية المخصصة لمرحلة الحجز المسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن يصل الهاتف إلى متاجر التجزئة في البلاد.

وحققت مبيعات الحجز المسبق لهاتف Huawei Mate 20 Pro في دولة الإمارات مبيعات زادت نسبتها عشرة أضعاف عما حققه سلفه Huawei Mate 10 في الإمارات، وذلك بفضل مزايا مثل نظام الكاميرا ثلاثي العدسات، فضلاً عن بطارية ذات سعة كبيرة، والقدرة على شحن هواتف الآخرين من خلال ميزة الشحن العكسي اللاسلكي، إلى جانب وضع الفيديو AI Portrait Color.

وتمثل هواوي علامة الهاتف الذكي التجارية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقًا لتقرير شركة أبحاث السوق جروث فرم نوليدج الذي نشرته في أغسطس 2018، حيث بلغت حصة مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في سوق الهواتف الذكية في المنطقة 21.5%، ما يرسخ مكانتها كثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتحتل العلامة التجارية لشركة هواوي المرتبة 79 عالمياً في قائمة مجلة فوربس لأعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم، وتعمل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، بفضل تقديمها الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية، على صياغة مستقبل الهواتف الذكية لتصبح أدوات أكثر ذكاءً في فهم احتياجات المستخدمين وتقديم أفضل المنافع من بقائهم على اتصال من خلال الشبكة.

وانتقلت هواوي، من خلال الاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتزامها بالابتكار، من مجال الهواتف الذكية إلى الهواتف الحادة الذكاء عبر تطوير المكونات والتقنيات التي تقوي الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدم تجربة أكثر ذكاء وأسرع أداءً ضمن منظومة آمنة ومستقرة جداً للمستهلكين في المنطقة.Huawei Mate 20 Pro