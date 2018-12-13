شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نواب بمجلس الشيوخ يقدمون مشروع قانون لحماية البيانات على الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع إنجيدجت المعنى بشئون التكنولوجيا، إن هناك مجموعة مكونة من 15 عضوًا ديمقراطيًا من مجلس الشيوخ الأمريكى يعتزمون سن قانون جديد يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين على مواقع الإنترنت.

وأشاروا إلى أن جميع البنوك والأطباء والمحامين مطالبون بحماية المعلومات الشخصية، ويجادلون بأن مواقع الويب والتطبيقات وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت يجب عليها أيضًا "اتخاذ خطوات مسؤولة لحماية المعلومات الشخصية وإيقاف إساءة استخدام بيانات المستخدمين".

وقال بريان شاتز، العضو فى لجنة التجارة الفرعية فى مجلس الشيوخ حول تكنولوجيا الاتصالات والابتكار والإنترنت ، فى بيان: "الناس لديهم توقعات أساسية بأن المعلومات الشخصية التى يقدمونها للمواقع والتطبيقات محمية بشكل جيد ولن يتم استخدامها ضدهم".

وأضاف: "سيساعد مشروع القانون لدينا على التأكد من أنه عندما يقدم الأشخاص معلوماتهم إلى الشركات عبر الإنترنت ، فلن يتم استغلالها".

يشار إلى أن القانون الجديد سيطلب من الشركات حماية معلوماتك وإخبار المستخدمين على الفور عن انتهاكات البيانات التى تنطوى على بيانات حساسة، وعدم استخدام البيانات التعريفية الفردية بطرق تضر بالمستخدمين، مع التأكد من أن شركات الجهات الخارجية تفعل نفس الشىء عندما تقوم الشركات التى تجمع بياناتك ببيعها أو مشاركتها.