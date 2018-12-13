شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مونديال" أكثر كلمات البحث على جوجل فى البرتغال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة (بورتوغال نيوز) على الإنترنت أن كلمة مونديال أو "كأس العالم" بالإنجليزية كانت هى الأكثر تداولا فى البرتغال، وتصدرت كلمات البحث على الإنترنت وفقا للتقرير السنوى لجوجل، وتلاها كلمة حرائق "مونشيك" بجنوب البرتغال وهى الكارثة التى أدت لمقتل وإصابة العشرات بالإضافة إلى الخسائر المادية. ومن بين أكثر المواد الخبرية التى جرى البحث عنها فى البرتغال فى عام 2018 جاء عرض تليفزيون الواقع "متزوج من أول نظرة" وكذلك ميجان ماركل والعُرس الملكى.

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