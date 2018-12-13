اقتصادية دبي تتعاون مع "دل إي إم سي" لتعزيز دور التقنيات الرقمية في خدمة العملاء

دبي - الخليج 365 :

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع شركة "دل إي إم سي"، وذلك لاعتماد أحدث التقنيات الرقمية لمزاولة الأعمال لدى موظفيها، وبالتالي خلق بيئة يسودها الإبداع والتميز في خدمة العملاء. وتنص الاتفاقية على أن تزود "دل" اقتصادية دبي بأحدث الأجهزة الالكترونية والذكية، التي تدعم مساعيها في تقديم خدمات فريدة تليق بسمعة دبي الاقتصادية ومكانتها العالمية، الأمر الذي يعزز بدوره من توجهات حكومة دبي في تنفيذ مبادرة المعاملات الحكومية اللاورقية في الإمارة، وتحقيق أهداف دبي الذكية للعام 2021.

وقام بتوقيع المذكرة التي جرت في الصالة الذكية باقتصادية دبي كل من: عبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في اقتصادية دبي، وفادي ريشماني ، المدير العام في "دل إي إم سي" لدولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من المدراء التنفيذين وممثلين من كلا الجهتين.

وفقا لمذكرة التفاهم، سوف تطرح اقتصادية دبي أكثر من 650 من أجهزة الكمبيوتر المحمول لكوادرها الوظيفية، إلى جانب تقديم سلسلة من الحلول الذكية والتقنيات العالمية، وذلك بالاعتماد على خدمات "دل" والمصممة لتبسيط التعقيدات المرتبطة بتقنية المعلومات، بهدف زيادة مستوى الكفاءة والفعالية في جميع عملياتها، وتقديم خدمة استثنائية للمتعاملين.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله حسن: "تشهد إمارة دبي سلسلة من التطورات على جميع الأصعدة، وسعياً منا إلى مواكبة هذا التحول، واستشراف مستقبل اقتصاد دبي، عقدنا شراكة مع "دل إي إم سي" لتمكين كوادرنا الوظيفية من استغلال أحدث الوسائل التقنية، والصعود إلى أعلى مراتب التميز في انتاجية العمل، وتقديم خدماتنا لمجتمع الأعمال وقاطني وزوار إمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم".

وأضاف حسن: "تعمل اقتصادية دبي على خلق أفضل بيئة عمل ذكية لموظفيها، بحيث تكون مفعمة بالحيوية، وتساهم في الإبداع والتميز في الخدمة المطروحة. وتساهم هذه الخطوة كذلك في دعم التحول الذكي لإمارة دبي 2021، حيث ستستفيد اقتصادية دبي كذلك من حلول "دل إي إم سي" الذكية في طرح حزمة خدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: "تقديم الحاسوب الشخصي كخدمة" PC as a Service، و "تقديم الجهاز كخدمة"، والتي يتم تقديم المنتجات والحلول بمثابة خدمة بدلاً عن تقديمها للمستخدم كسلعة تُشترى".

وأشار حسن إلى أن اقتصادية دبي مستمرة في توفير الدعم التقني الفعال والآمن لكوادرها الوظيفية، بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض التكاليف. مؤكداً إلى أن الحلول الرقمية الحديثة ستسهم كذلك في تقليل الاستهلاك الورقي، وبالتالي دعم استراتجية اللاورقية في المعاملات الحكومية بإمارة دبي.

من جانبه، أكّد فادي رشماني، أن جاهزية الموظفين للتحوّل الرقمي تلعب دوراً مهماً في ضمان الجاهزية المؤسسية، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلّب دعمها بالتقنيات والحلول المناسبة، وقال: "من خلال مذكرة التفاهم هذه، تتبنى اقتصادية دبي نهجاً شاملاً مستفيدة من حلولنا التخصّصية المتقدمة لتطوير قوى العمل وتمكين موظفيها وعملائها تمكيناً أكثر كفاءة، ويشرفنا في هذا الإطار أن نكون جزءاً من مسيرة التحوّل والتنمية هذه، وأن نعمل معاً على بناء قدرات جديدة لدعم رؤية الإمارة في تحقيق أهداف دبي الذكية للعام 2021".