ابتكارات "هواوي" ترسخ مكانتها بين أبرز شركات التقنية في العالم

الرياض - الخليج 365 :

أكدت هواوي، شركة التقنية الرائدة عالمياً، مرة أخرى قدرتها المتفوقة عالمياً على ابتكار التقنيات من خلال نجاحها في المحافظة على ترتيبها كثاني أكبر شركة بائعة للهواتف الذكية في العالم للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من هذا العام، وفق البيانات التي نشرتها مؤسسة آي دي سي لأبحاث السوق حسب متتبع أرقام الربع السنوي لقطاع الهاتف الجوال عالمياً. وتتصدر هواوي سباق الابتكارات في قطاع التكنولوجيا، بعد أن صعدت إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم في مجال الأبحاث والتطوير ، إذ بلغ إنفاقها في هذا المجال نحو 45 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، منها 13.23 مليار دولار أنفقتها خلال العام الماضي وحده.

وتمكنت هواوي من اكتساب ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بإطلاقها هواتف ذكية تحمل في قلبها من الابتكارات والمزايا ما يفوق توقعاتهم ويقدم لهم منافع عملية وتقنيات مستقبلية تحافظ على أعلى مستويات الأمان والاستقرار.

ولمع نجم شركة هواوي سريعاً بصفتها شركة رائدة تضع على رأس أولوياتها المحافظة على أمن عملائها وسلامتهم، فضلا عن تطويرها لرقاقات الذكاء الاصطناعي ودمجها ضمن هواتفها النقالة، ويعود معظم الفضل في ذلك إلى التزامها بريادة الأبحاث والتطوير عبر شبكتها الواسعة من مراكز الأبحاث والتطوير التي تضم حالياً 14 مركزاً للأبحاث والتطوير و 36 مركز ابتكار مشترك و 45 مركزاً تدريبياً في جميع أنحاء العالم. وأدت زيادة طلب المستهلكين على الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات إلى هيمنة متزايدة للأجهزة التي تستفيد منها في قطاع تقنية المعلومات، لأنها تقدم أزمنة استجابة أسرع وتنجز وظائفها بفعالية أعلى وتظهر عروضاً بصرية لا مثيل لها. ولتحقيق هذه الغاية، قدمت هواوي في هاتفها الذكي هواوي مايت20 برو في العام 2018، الرقاقة كيرين 980 وهي أول رقاقة ذكاء اصطناعي نقالة مصنّعة بالاعتماد على عملية إنتاجية من رتبة 7 نانومتر ، وتمثل أفضل محرك لتشغيل الجيل المقبل من تطبيقات الهاتف الجوال الإنتاجية والترفيهية المطورة لتقديم أعلى مستويات الأداء الفائق للمستهلكين.

وكان إطلاق هواوي لهاتفها الذكي الرائد هواوي مايت20 برو هذا العام خطوة حققت نجاحاً مذهلاً، حتى أنها باعت كامل الكمية المخصصة لمرحلة الحجز المسبق قبل أن يصل الهاتف إلى متاجر التجزئة، وحققت مبيعات الحجز المسبق لسلسة الهواتف هواوي مايت20 مبيعات زادت نسبتها عشرة أضعاف عما حققه سلفه هاتف هواوي مايت10 بفضل مزاياه الجديدة الفريدة مثل نظام الكاميرا ثلاثي العدسات من لايكا، والذي يتمتع بزاوية تصوير واسعة جداً مع قدرة على تصوير الأجسام بتفاصيل واضحة من مسافة قريبة لا تزيد عن 2.5 سم، فضلاً عن بطارية ذات سعة كبيرة تعمل لمدة طويلة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، وقدرة على شحن هواتف الآخرين من خلال ميزة الشحن العكسي اللاسلكي. ويمتاز الهاتف هواوي مايت20 برو بأنه يفتتح حقبة جديدة من التصوير السينمائي الذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال وضع الفيديو الفريد AI Portrait Color.

وتمثل هواوي علامة الهاتف الذكي التجارية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووفقًا لتقرير شركة أبحاث السوق جروث فرم نوليدج الذي نشرته في أغسطس 2018، بلغت حصة مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في سوق الهواتف الذكية في المنطقة 21.5%، ما يرسخ مكانتها كثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتحتل العلامة التجارية لشركة هواوي المرتبة 79 عالمياً في قائمة مجلة فوربس لأعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم، مجسدة براعة الابتكار والقيادة والنجاح.

تعمل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين -بفضل تقنيتها الرائدة في تقديم الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية- على صياغة مستقبل الهواتف الذكية لتصبح أدوات أكثر ذكاءً في فهم احتياجات المستخدمين وتقديم أفضل المنافع من بقائهم على اتصال من خلال الشبكة. وتتميز تقنيات هواوي بامتلاكها نظاما قويا وحديثا مصمما لتوفير ابتكارات هواتف ذكية من الجيل القادم لامثيل لها وتقديمها لمستخدمي هذا الزمان للانغماس التام في عالم اليوم الرقمي المتطور باستمرار.

ومن خلال الاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتزامها بالابتكار، انتقلت هواوي من مجال الهواتف الذكية إلى الهواتف الحادة الذكاء عبر تطوير المكونات والتقنيات التي تقوي الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدم تجربة أكثر ذكاء وأسرع أداءً ضمن منظومة آمنة ومستقرة جداً للمستهلكين في المنطقة.