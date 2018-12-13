تكنولوجيا: أفضل الألعاب المرتقب إطلاقها لوحدة ألعاب Switch و3DS في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Nintendo لمستخدمي وحدة ألعاب Switch مجموعة مميزة من الألعاب هذا العام، ومن جديد يحصل مستخدمي Switch و3DS أيضاً على مجموعة مميزة من الألعاب تنطلق إلى وحدات الألعاب العام المقبل.

مزبد من الألعاب المميزة التي تنتظر مستخدمي Switch و3DS العام المقبل، حيث يتمتع مستخدمي وحدات الألعاب بعناوين مميزة للألعاب منها Animal Crossing، و Fire Emblem، وMetroid Prime، وBayonetta إلى جانب Luigi’s Mansion.

إلى جانب ألعاب IPs جديدة منها Daemon X Machina، ولعبة mech-action، وأيضاً أحدث ألعاب RPG التي طورت عبر صانعي Pokemon والتي تعرف بلعبة Town، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل أحدث الألعاب المقدمة من Nintendo في 2019.

لعبة Animal Crossing

إصدار خاص من لعبة Animal Crossing لمستخدمي وحدة ألعاب Switch، حيث تم الإعلان عن هذا الإصدار في شهر سبتمبر، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول مميزات اللعبة وكيفية التحكم في أحداث اللعبة التي تعد من الألعاب المميزة التي ترقبها مستخدمي Switch بالتأكيد، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول اللعبة لاحقاً.

لعبة Bayonetta 3

هي واحدة من الألعاب المميزة الت طورت عبر Platinum، حيث تعد لعبة Bayonetta 3 واحدة من ألعاب الأكشن المميزة، والتي كشف عنها للمرة الأولى في Game Awards 2017، حيث تأتي اللعبة لوحدة ألعاب Switch حصرياً، ومن المرتقب إطلاقها في 2019.

لعبة Bloodstained: Ritual of the Night

تأتي هذه اللعبة بالكثير من الأحداث والألغاز مع مجموعة من الخرائط لمواقع يخوض فيها المستخدم معارك، كما يتم الكشف عن مزيد من الأحداث مع ترقية اللاعب في أحداث اللعبة.

وقد أطلقت اللعبة للمرة الأولى في حملة تمويل على Kickstarter في 2015، واليوم يتم تجهير اللعبة ليتم إطلاقها خلال عام 2019 على كلاً من منصة Switch و PS4 و Xbox One إلى جانب أجهزة الحاسب.

لعبة Daemon x Machina

أحد الألعاب القتالية المرتقبة في 2019، حيث تدور أحداث اللعبة عن قتال الروبوت، كما طورت أحداث اللعبة من Kenichiro Tsukuda، وقد كشف العرض التشويقي للعبة عن قتال بالأسلحة الثقيلة من الصواريخ والرشاشات وما إلى ذلك من أسلحة، وهي من الألعاب التي تنطلق على منصة Switch في 2019.

لعبة Doom Eternal

هو الإصدار المكمل للعبة Doom reboot التي أطلقت في 2016، حيث تأتي لعبة Doom Eternal مع مزيد من الأحداث والشخصيات، وأعداد أكثر من الأعداء أيضاً، كما يأتي الإصدار الجديد بأنواع جديدة من الأسلحة للقتال، أيضاً من المقرر أن يتوفر هذا الإصدار على Nintendo Switch، كما تتوفر أيضاً على كلاً من منصة PS4 وXbox One إلى جانب أجهزة الحاسب، حيث من المقرر أن تطلق في 2019.

لعبة Dragon Quest XI S

لن يختلف هذا الإصدار من اللعبة عن الإصدارات التي قدمت لكلاً من منصتي PS4 وأجهزة الحاسب، حيث تتميز اللعبة بمونتاج صوتي باللغة الإنجليزية واليابانية، وهي من ألعاب المغامرة المميزة التي تأتي لمستخدمي منصة ألعاب Switch في 2019.

لعبة Final Fantasy

مجموعة ألعاب Final Fantasy تأتي أيضاً لمنصة ألعاب Switch، مع السلسة المميزة للعبة التي تتوفر لاحقاً للمستخدمين في كلاً من Final Fantasy VIIو IXو Xو X-2 إلى جانب الإصدار XII.

لعبة Fire Emblem Three Houses

كشف عن لعبة Fire Emblem: Three Houses في معرض E3 للعام 2018، حيث تدور أحداث اللعبة في إطار قصصي، مع صراع يدور بين شخصيات مختلفة، حيث يأتي هذا الإصدار بخرائط تتيح للاعب التحرك بحرية أكثر، مع ميزة التفاعل بين شخصيات اللعبة، اللعبة تقدم أيضاً ميزة التنافس في معارك كلاسيكية، وهي من الألعاب التي تنضم أيضاً لمنصة ألعاب Switch في 2019.

لعبة Kirby’s Extra Epic Yarn

من الألعاب المرتقبة لوحدة ألعاب 3DS خلال عام 2019، وهي من الألعاب المفضلة لمستخدمي وحدة الألعاب، حيث تأتي لعبة Kirby- Extra Epic Yarn في هذا الإصدار بمزيد من المميزات والقدرات الجديدة للاعبين، إلى جانب اثنان من الأنماط في اللعب هما King Dedede، وMeta Knight، مما يجعلها واحدة من الألعاب المميزة والمرتقبة في 2019.

لعبة Luigi’s Mansion 3

إصدار جديد من هذه السلسة يأتي لمستخدمي وحدة ألعابSwitch، حيث تأتي لعبة Luigi’s Mansion 3 بمزيد من الأحداث المرعبة التي تدور أحداثها في أحد الأبراج المليئة بالأشباح والمفاجآت في مغامرة مميزة جديدة تستحق التجربة، حيث يطلق هذا الإصدار في 2019 لوحدة ألعاب Switch.

لعبة Mario & Luigi

إذا كنت من عاشقي ألعاب Mario، يمكنك أيضاً أن تترقب إطلاق هذا الإصدار من اللعبة على وحدة ألعاب 3DS، حيث تستمر المغامرات في لعبة Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story، مع محتوى جديد في هذا الإصدار وجرافيك جديد أيضاً، لذا فهو أحد الإصدارات التي تستحق التجربة على منصة ألعاب 3DS في 2019.

لعبة Metroid Prime 4

واحدة من الألعاب المنتظر إطلاقها على منصة ألعاب Switch، حيث يأتي هذا الإصدار Metroid Prime 4 وفقاً للتوقعات ليتابع الأحداث التي انتهى عندها الإصدار السابق Metroid Prime 3، أيضاً من المتوقع ظهور شخصية Sylux في أحداث الإصدار الجديد مع محتوى جديد في أحداث اللعبة، وهي أيضاً من الألعاب المرتقب إطلاقها في 2019 لمنصة ألعاب Switch.

لعبة New Super Mario Bros. U Deluxe

مزيد من ألعاب Super Mario، إلا أن هذا الإصدار يقدم لمستخدمي وحدة ألعاب Switch في 11 من يناير 2019، حيث يقدم إصدار Super Mario Bros. U Deluxe مزيج من New Super Mario Bros. U، وSuper Luigi U التي أطلقت بالفعل لمستخدمي وحدة ألعاب Wii U في 2012 و2013.

ومن المقرر أن يضم هذا الإصدار بعض المميزات الإضافية مثل القدرة على اللعب بشخصية Nabbit، وToadette، لذا تعد تجربة مميزة لعشاق ألعاب Mario.

لعبة Pokemon

إصدار خاص بمنصة ألعاب Switch من لعبة بوكيمون، والذي أعلن عنه للمرة الأولى في E3 2017، حيث تقدم Nintendo خلال عام 2019 هذا الإصدار من اللعبة الذي طور عبر Game Freak، حيث يعمل مطور اللعبة على نقل قائمة Pokemon التي حصل عليها اللاعب في إصدار Let’s Go من اللعبة إلى الإصدار الجديد، لذا نترقب إصدار Switch من لعبة Pokemon الذي ينطلق أيضاً في 2019.

لعبة Tales of Vesperia Definitive Edition

أفضل الألعاب المنتظرة على منصة Switch في 11 من شهر يناير من عام 2019، حيث تأتي لعبة Tales of Vesperia: Definitive التي كانت حصرية لمستخدمي وحدة ألعاب Xbox 360، والتي تمتع بها أيضاً لاحقاً مستخدمي وحدة ألعاب PS3، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار النهائي لمنصة ألعاب Switch، و Xbox One، وPS4 إلى جانب أجهزة الحاسب في 2019.

لعبة Team Sonic Racing

إذا كنت من عاشقي ألعاب Sonic، يمكنك أن تتمتع بالإصدار القادم من لعبة Team Sonic Racing على منصة ألعاب Switch، حيث من المقرر أن يتم إطلاقها رسمياً في 21 من مايو 2019، على أن يضم هذا الإصدار الشخصيات المميزة للعبة Sonic franchise فقط، كما يركز هذا الإصدار على التنافس في السباق بين الشخصيات.

لعبة Town

واحدة من الألعاب التي طورت عبر GameFreak، وهي أيضاً من الألعاب المنتظر إطلاقها على وحدة ألعاب Switch، حيث تدور أحداث اللعبة في قرية بها بعض الأسرار الغامضة التي سيكون على اللاعب إكتشافها في مغامرة مميزة، سيخوض فيها اللاعب قتال مع وحوش تظهر في هذه القرية وأحداث تتحداك للبقاء على قيد الحياة، لعبة Town تنطلق أيضاً في 2019 لمنصة ألعاب Switch.

لعبة Trials Rising

لعاشقي ألعاب قيادة الدراجات تأتي لعبة Trials Rising، التي تقدم لمستخدمي وحدة ألعاب Switch في 12 من شهر فبراير للعام 2019، مع الكثير من التنافس في قيادة الدراجات النارية والكثير من العقبات التي سيكون على اللاعب أن يتخطاها، اللعبة ستكون متوفرة أيضاً لكل من منصات PS4 و Xbox One كما تتوفر أيضاً لأجهزة الحاسب.

لعبة Yoshi’s Crafted World

Yoshi من الألعاب المقدمة لمنصة ألعاب Switch في 2019، حيث كشفت Nintendo عن اللعبة للمرة الأولى في معرض E3 2017، حيث تتميز اللعبة بجرافيك 2D، كما كشف العرض التشويقي للعبة عن محتوى ممتع في أحداث اللعبة، كما أنها تدعم اللعب المتعدد.

لعبة Pikmin 4

واحدة من الألعاب المقرر إطلاقها عقب إنتهاء 2019، وهي من الألعاب التي تقدم لمنصة ألعاب Switch، حيث جاء العرض التشويقي من Nintendo بجرافيك مميز للعبة، إلا أن الشركة لم تحدد موعد لإطلاق اللعبة حتى الآن، لذا من المتوقع أن تتخطى عام 2019.

لعبة Shin Megami Tensei V

من سلسة ألعاب RPG اليابانية التي تنطلق بعد عام 2019، والمقرر أن تتوفر لمنصة ألعاب Switch، لكن من المتوقع أن تكشف Nintendo أو Atlus عن تفاصيل أكثر حول أحداث اللعبة في 2019.

أيضاً من المتوقع أن تدور أحداث هذا الإصدار Shin Megami Tensei V في المدينة، مع الكثير من المفاجآت في إطار قصصي مع جرافيك ثلاثي الأبعاد بتفاصيل مميزة وعالي الدقة، أيضاً من المقرر أن يتوفر هذا الإصدار باللغة الأنجليزية.

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