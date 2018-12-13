إكتشاف أدلة جديدة تلمح إلى أن شركة آبل لا تزال تعمل على تطوير AirPower

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower من قبل شركة آبل في العام 2017 وكان من المفترض أن يتم إطلاقها هذا العام، ولكن من الواضح أن ذلك لم يتحقق. كانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن مشروع AirPower كان ” محكومًا عليه بالفشل “، ولكن إكتشف موقع MacRumors مؤخرًا أن شركة آبل قامت بنشر قوائم توظيف جديدة لا يزال إسم AirPower مذكورًا فيها، مما يشير إلى أن المشروع لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.

في إحدى الوظائف، تقول شركة آبل ” مهمة فريق تكنولوجيا الشحن اللاسلكي Wireless Power Technology هي بناء أفضل تجربة للمستخدم في العالم لشحن الأجهزة اللاسلكية من خلال إبتكار أحدث التقنيات. يقوم فريق تكنولوجيا الشحن اللاسلكي Wireless Power Technology بتطوير تصاميم الشحن اللاسلكي التي تتسم بالمرونة، والتي تعتبر محورية لمنتجات آبل، بما في ذلك iPhone و Apple Watch و AirPods و AirPower، وما إلى ذلك من الأجهزة الأخرى “.

لسوء الحظ، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات رسمية حول موعد إطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower. ووفقا للتقرير الأخيرة، فإن إحدى المشكلات التي تواجهها شركة آبل هي إرتفاع درجة الحرارة، حيث يبدو أن الشاحن اللاسلكي يعاني من مشاكل في تنظيم الحرارة، ونحن على يقين من أن آخر ما تريده شركة آبل هو منتج يَسْخُن.

لقد أشارت آبل إلى قاعد الشحن اللاسلكي AirPower عدة مرات في الماضي، ولكن كما قلنا، على الرغم من هذه الإشارات، فلا يبدو أن أيًا منها توحي بموعد إطلاق هذا الملحق إذا كان موجودًا بالفعل، لذلك سيتعين علينا الإنتظار حتى العام المقبل على آمل أن يتم إطلاقه آنذاك.