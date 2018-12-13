جوجل تؤكد مجددًا أنها لا تملك خططًا ” الآن ” لإطلاق محرك البحث الخاص بها في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، تردد أن شركة جوجل تخطط على ما يبدو للعودة إلى الصين. وفي وقت لاحق، تقدم الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Sundar Pichai ليقول بأن الشركة ليست قريبة من إعادة إطلاق محرك البحث Google في الصين، وهو موقف أكده السيد Sundar Pichai من جديد أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي.

كانت شركة جوجل قد إنسحبت من الصين في العام 2010، ولكن بعد ظهور الشائعات بشأن إمكانية إعادة إطلاق محرك البحث Google هناك، أرادت اللجنة أن تعرف ما هي الأسباب التي دفعت شركة جوجل لتغيير رأيها، حيث رد السيد Sundar Pichai بالقول : ” في الوقت الراهن ليست لدينا خطط لإطلاق منتج للبحث في الصين. إننا نتطلع دائمًا لمعرفة أفضل طريقة لأن ذلك يعد جزءًا من مهمتنا الأساسية ومبادئنا، ونحن نحاول جاهدين تزويد المستخدمين بالمعلومات “.

وأضاف أنه إذا خططت الشركة لإعادة إطلاق محرك البحث Google في الصين، فسوف تكون الشركة صريحة تمامًا بشأن ذلك بحيث صرح بالقول : ” لدينا دائمًا أدلة، استنادًا إلى كل بلد عملنا فيه، التواصل معًا وتوفير المزيد من المعلومات للمستخدمين له تأثير إيجابي للغاية. ونحن نشعر بالدعوة ولكن في الوقت الحالي لا توجد لدينا خطط للعودة إلى الصين. إذا كنا نقترب من إتخاذ قرار من هذا القبيل، سأكون صريحًا تمامًا، بما في ذلك مع السياسيين هنا. وسنقوم بالانخراط والتشاور على نطاق واسع “.

القضية لا تدور حول إطلاق محرك البحث Google من جديد في الصين، ولكن ما سيحدث بعد ذلك، فقد سمعنا بأن النسخة الصينية من محرك البحث Google ستكون خاضعة للرقابة وسوف تتماشى مع قوانين الرقابة في الصين مما يقيد حرية الإنترنت. وكانت هناك تقارير عن موظفين في شركة جوجل إحتجوا على ذلك وطالبوا الشركة بإلغاء المشروع.