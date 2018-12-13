LG تكشف عن حواسيب LG Gram جديدة قبيل إنعقاد معرض CES 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت في سوق الحواسيب المحمولة لشراء حاسوب محمول جديد، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه لدى شركة LG إثنين من الحواسيب المحمولة الجديدة في العام 2019. في الواقع، لقد كشفت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا عن حواسيب محمولة جديدة تمامًا، والتي تعد جزءًا من سلسلة الحواسيب المحمولة LG Gram قبل إنعقاد معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019، مما يعني أنه بحلول العام 2019، قد تكون هذه الحواسيب المحمولة الجديدة معروضة للبيع.

أعلنت شركة LG عن الحاسوبين LG Gram 17 و LG Gram 2in1 علمًا أن الحاسوب المحمول الأول يعد هو الأكبر بين الإثنين، ولكن الحاسوب الثاني يمتاز كما يوحي إسمه بتصميم هجين مما يتيح لك إستخدامه كحاسوب محمول أو كجهاز لوحي مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن المزيد من المرونة أثناء العمل.

يتشارك كلا الحاسوبين نفس المواصفات التقنية بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على كلاهما مع الجيل الثامن من معالجات Intel Core، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي كلاهما مع ميزات أخرى مثل مستشعر بصمات الأصابع وشهادة الصلابة العسكرية MIL-STD-810g.

الفرق الرئيسي بين كلا الحاسوبين سيكون في الحجم، فالحاسوب LG Gram 17 يضم شاشة بحجم 17 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل، في حين يضم الحاسوب LG Gram 2in1 شاشة بحجم 14 إنش وبدقة 1080×1420 بكسل. ويختلف عمر البطارية أيضًا على كلا الجهازين، فالحاسوب LG Gram 17 قادر على الصمود لنحو 19.5 ساعات، في حين يستطيع الحاسوب LG Gram 2in1 الصمود لنحو 21 ساعة، على الرغم من أن عمر البطارية يختلف إعتمادًا على كيفية إستخدامك للحاسوب المحمول.